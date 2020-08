Huawei komt met Watch Fit: specs en afbeeldingen opgedoken

Huawei lijkt te werken aan een nieuwe smartwatch, die van pas kan komen voor de fanatieke sporters. De Huawei Watch Fit is nu opgedoken in het nieuws, zodat we meer te weten komen en te zien krijgen.

Huawei Watch Fit in het nieuws

Er zit een nieuwe smartwatch aan te komen van Huawei. De fabrikant zal binnenkort de nieuwe Watch Fit presenteren. Deze smartwatch zal voorzien zijn van een 1,64 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 456 x 280 pixels. Het scherm zal meer rechthoekig van vorm zijn en hij komt vermoedelijk in vier kleuren op de markt. Oranje, roze, groen en zwart.

Volgens de tot nu toe bekende informatie zal de Huawei Watch Fit voorzien zijn van een waterdichte behuizing en is er GPS, een hartslagmeter, barometer, accelerometer en een helderheidssensor. Daarbij zou de accu het tien dagen uit moeten houden en kan het horloge overweg met toestellen met iOS 9.0 en hoger en Android 5.0 en hoger.

Huawei zal de Watch Fit uitrusten met de mogelijkheid tot het bijhouden van verschillende activiteiten. Waaronder wandelen, hardlopen, zwemmen en fietsen, en ook het monitoren van je slaap, stress en het doen van ademhalingsoefeningen.

De bron meldt dat Huawei de nieuwe Watch Fit aankondigt in september dit jaar. De smartwatch zou een prijs meekrijgen van 119 euro. Het is nog niet duidelijk of het horloge ook naar Nederland komt, maar daar zullen we ongetwijfeld meer over te horen krijgen tijdens de aankondiging.