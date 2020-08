Huawei Store komt naar Nederland: dit moet je erover weten

Huawei heeft bekend gemaakt dat het met een eigen winkel naar Nederland komt. Als eerst komt het met de online Huawei Store, maar er komt ook een fysieke winkel.

Huawei Store opent

Vandaag is het zover, de Chinese fabrikant heeft de Huawei Store gelanceerd. In verschillende landen had Huawei eerder al een (online) winkel geopend, en nu is ook Nederland aan de beurt. In de online Huawei Store zal de fabrikant niet alleen de bekende smartphones, wearables, computerproducten en meer verkopen, maar ook exclusieve items.

Hierbij kun je denken aan exclusieve producten of speciale kleuren of limited editions. Zo kun je de Huawei Sound X smart speaker kopen, of de Huawei X Gentle Monster smart zonnebril.

Dichterbij consument

Huawei wil met de lancering van de eigen Huawei Store dichterbij de consument staan. Overigens laat de fabrikant weten dat het geen concurrent of alternatief is voor de bestaande winkels waar je producten van Huawei kunt kopen.

Marc Kerkmeester, marketing directeur van Huawei CBG Nederland laat het volgende weten;

“De Huawei Store is een manier om nog dichter bij onze consumenten te staan. Consumenten hebben nu via onze eigen website direct toegang tot het volledige Huawei ecosysteem. Onze producten werkten al naadloos met elkaar, maar zijn nu ook gemakkelijk op één plek te vinden. Producten die niet eerder in Nederland verkrijgbaar waren, zoals de HUAWEI Sound X, zullen ook in de webshop worden verkocht. Via de online chat support kan de klant direct contact hebben met een Huawei product-expert. Door het aanbieden van gratis bezorging en het kosteloos ophalen van een mogelijke retour, proberen we het gebruiksgemak voor de klant zo groot mogelijk te maken,”

Om klanten direct te kunnen helpen, wordt flink ingezet op de klantenservice. Deze kan, net als de product experts direct benaderd worden via de live chat. Daarnaast moet het de nodige informatie geven over het gebruik van Huawei Mobile Services en dergelijke. Producten worden de volgende dag gratis thuisbezorgd en bij een retour komt Huawei het product kostenloos ophalen. Volgens Huawei komen er ook het hele jaar exclusieve deals, welke voor nog meer voordeel zorgen.

Huawei winkel in Nederland

Kenny Lee van Huawei heeft overigens ook nog een ander leuk feitje gegeven; er komt een fysieke Huawei Store. Er zijn hiervoor grootse plannen, want het merk wil een echte flagship-store neerzetten zoals we die onder andere eerder in Madrid zagen. Hier kun je alle producten ervaren en uitproberen. Ook staan er mensen klaar die je met van alles kunnen helpen.

De opening van de Huawei Store in Nederland staat gepland voor 2021. De plaats waar de winkel wordt gevestigd, is nog niet bekend. We vermoeden dat dit ergens in Zuid-Holland zal zijn.

De Huawei online store kun je bereiken via de website van Huawei zelf.

