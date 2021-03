Motorola komt met drie Wear OS-smartwatches; dit zijn ze

Motorola is van plan om volgend jaar drie smartwatches te presenteren. We zien de drie modellen terug in lek, waarbij we niet alleen de foto van het horloge zien, maar ook de periode wanneer de watches komen.

Drie smartwatches van Motorola

Motorola komt met drie smartwatches op de markt die dit jaar aangekondigd zullen worden. Het is alweer een tijd geleden dat Motorola de Moto 360-smartwatch uitbracht. Die werden voorzien van Android Wear. De nieuwe horloges zullen hetzelfde platform delen, al is dat inmiddels hernoemd naar Wear OS.

In juni zullen we het eerste model gaan zien, de Moto G Smartwatch. Hier zullen we dus ook alweer de naam Moto G terug gaan zien, zo wordt duidelijk. Een maand erna, in juli, komen er twee watches. De Moto Watch en Moto One worden hierbij genoemd. Het eerste model krijgt een vierkant scherm, het tweede model een ronde kast.

Overigens is het goed te weten dat Motorola de laatste keer de smartwatches heeft uitbesteed aan eBuyNow, een bedrijf uit Canada. Van dat bedrijf komt nu ook deze informatie, dus het lijkt erop dat dit bedrijf weer de naam Motorola mag gebruiken voor de nieuwe smartwatches. Of ze ook naar Nederland komen is niet bekend. Ook verdere informatie over de horloges is niet bekend.