Samsung Toetsenbord-app krijgt grote update: minder spelfouten en verbeteringen

Samsung heeft een update klaargezet voor de eigen toetsenbord-app. Met de Samsung Toetsenbord applicatie kun je nu profiteren van verschillende verbeteringen en optimalisaties. Deze moeten onder andere ervoor zorgen dat je minder spelfouten maakt.

Update voor Samsung Toetsenbord

In de Galaxy Store wordt een update uitgerold voor de toetsenbord-app van Samsung zelf; Samsung Keyboard. De nieuwste versie is versie 5.4.70.25 en deze is 81,3MB groot. Met de nieuwste update worden een aantal zaken aangepakt, zo blijkt uit de lange changelog die erbij gedeeld wordt. De suggesties van de tekstcorrectie, welke met One UI 4.0 werd geïntroduceerd, wordt verbeterd. Deze kan nu per app worden ingeschakeld.

Een andere verbetering heeft te maken met het klembord. Met de update voor Samsung Toetsenbord gaat de app nu beter om met vastgezette items en kan de tekst ook bij het gebruik van de donkere modus correct worden weergegeven. Samsung geeft de toepassing verder verbeteringen voor de stabiliteit, symbolen, de lay-out en verschillende tekens. De update kun je vanaf nu terugvinden in Galaxy Store op je Samsung-device.