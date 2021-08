SwiftKey toetsenbord laat je je Windows-klembord synchroniseren met Android

Een nieuwe functie is onderweg naar het SwiftKey toetsenbord. De toetsenbord-app voor Android krijgt een mogelijkheid om het klembord tussen Android en Windows te synchroniseren.

Synchronisatie van je klembord

In de nieuwste beta-versie van SwiftKey Keyboard voor Android heeft Microsoft een handige functie toegevoegd. Je krijgt met deze versie toegang tot het cloud-klembord waarbij je je klembord met gekopieerde tekst uit kunt wisselen tussen Android en Windows. Eenmaal geactiveerd in SwiftKey (via Instellingen > Rijke invoer > Klembord) kun je de functionaliteit activeren in Windows bij het klembord.

Net als bij de normale klembord-functionaliteit in SwiftKey worden gekopieerde teksten na een uur weer verwijderd. Op dit moment is de functionaliteit alleen beschikbaar in de testversie, later zal de definitieve versie de ondersteuning krijgen. Wil je nu al aan de slag met de beta-versie, dan kun je die downloaden uit de Play Store via onderstaande button.