Windows 11 krijgt ondersteuning voor Android-apps: zo gaat het werken

Microsoft heeft een presentatie gegeven over Windows 11. In de aankondiging kwam naar voren dat het bedrijf ondersteuning gaat aanbieden voor Android-apps.

Windows 11 met Android-apps

Tijdens de presentatie van Windows 11, dat de opvolger zal worden van Windows 10, heeft Microsoft interessante details gedeeld over het gebruik van Android-apps op je computer. De nieuwe Windows-versie zal namelijk ondersteuning krijgen voor het installeren en gebruiken van applicaties.

De nieuwe Microsoft Store zal integratie krijgen van de Amazon Appstore. Via die weg kunnen applicaties gedownload worden. Het is dus niet zo dat je de (volledige) toegang hebt tot alle apps zoals je die in de Google Play Store hebt. Eerder was het idee van Microsoft dat ontwikkelaars hun Android-apps konden porteren naar Windows 10. Dit project kreeg echter geen vervolg. De Android-apps in Windows 11 worden in vensters geopend en kunnen ook als snelkoppeling in de taakbalk gezet worden.

Nieuw in Windows 11 is onder andere het startmenu, dat voortaan centraal geplaatst is, in plaats van links. Ook wordt er afscheid genomen van de Live Tiles en is Microsoft Teams geïntegreerd. In de nieuwe versie krijgen we ook een vernieuwde Microsoft Store voor het downloaden van apps. Windows 11 moet eind dit jaar als gratis update beschikbaar komen.