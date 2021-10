Nieuwe Windows 11 bèta laat je Android-apps gebruiken

Met de lancering van Windows 11, waarvan deze maand de uitrol begon, was er nog geen ondersteuning voor Android-apps. Dat verandert nu met de nieuwste bèta van Windows 11 voor de computer.

Windows 11 met Android-apps

Microsoft is in oktober begonnen met het uitrollen van Windows 11 voor de computer. Bij de aankondiging van Windows 11 werd bekend dat er ondersteuning zou komen voor Android-apps. Echter is die ondersteuning nog niet in de definitieve versie van Windows te vinden. Langzaam maar zeker gaat dit toch veranderen, zo wordt duidelijk bij de nieuwste bèta. De nieuwste Insiders-build van Windows 11 maakt het mogelijk om Android-apps te gebruiken op je computer.

De build is als eerst beschikbaar in de Verenigde Staten. Voor het gebruik van Android-apps wordt gebruik gemaakt van Amazon, waarmee Microsoft hiervoor samenwerkt. Heel uitgebreid is de functionaliteit nog niet. Op moment van schrijven zijn er slechts 50 apps die gebruikt kunnen worden.

Deze zijn dus alleen te proberen voor degenen die toegang hebben tot het Windows Insider-programma. Zo willen ze Android-apps testen en valideren voor Windows 11. Android-apps die in Windows 11 gedraaid worden, kunnen ook geplaatst worden in het startmenu, de taakbalk en er kan naartoe geswitcht worden middels ALT+TAB. Het is niet bekend wanneer Microsoft de ondersteuning voor Android naar de definitieve versie van Windows 11 brengt.