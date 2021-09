Microsoft Start app: persoonlijk nieuws, games, achtergronden en meer

Microsoft heeft een vernieuwde applicatie uitgebracht waarbij het onder andere je gepersonaliseerd nieuws voorschotelt. Maar dat is niet het enige, het kan nog veel meer. Zo geeft het je achtergronden, games en nog meer.

Microsoft Start app

De applicatie ‘Start’ van Microsoft is een uitgebreide app van het bedrijf en is en remake van de eerder uitgebrachte Nieuws-app. Deze applicatie heet nu dus Microsoft Start en brengt een hoop extra functies dan die we eerder tegenkwamen in de app. Op het startscherm krijg je het belangrijkste nieuws te zien, dat mogelijk het beste bij je past. Via de navigatiebalk onderin beeld kun je naar het overige nieuws schakelen, waarbij je bovenin beeld kunt navigeren naar de verschillende categorieën. Bij nieuwsberichten kun je een emoji-reactie achterlaten en zo in de app terugzien hoe anderen over het nieuws denken. De reacties hierover doen denken aan Facebook.

In de Microsoft Start app vind je verder ook tabbladen, met bijvoorbeeld de eerder geopende onderdelen van de app, of een zoekopdracht, want die kun je ook uitvoeren. Via de knop rechtsonder in beeld heb je toegang tot de verschillende onderdelen. Denk aan informatie over Covid, het omrekenen van eenheden, het weer en OneDrive.

Voor een nieuws-app zijn de mogelijkheden echter nog verder uitgebreid. Je kunt namelijk in de Microsoft Start app terecht voor het vinden van een nieuwe achtergrond, die je ook gelijk kunt instellen als wallpaper. Ook het instellen van éénkleurige achtergronden behoort tot de mogelijkheden. Verder kun je het weer voor de komende dagen raadplegen en kan content gesynchroniseerd worden met andere apparaten via je Microsoft-account.

De Microsoft Start app kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.