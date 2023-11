Samsung brengt eigen internetbrowser naar Windows

Samsung Internet is de browser van het merk voor Android. We vinden de applicatie terug op de Galaxy-toestellen van het merk. Nu wordt het ook uitgebracht voor Windows.

Samsung Internet voor Windows

Samsung Internet, een populaire webbrowser voor mobiele apparaten, is nu beschikbaar voor Windows-pc’s via de Microsoft Store. De browser is gratis te downloaden en te gebruiken.

De desktopversie van Samsung Internet heeft een vergelijkbare lay-out als de mobiele versie, met een bladwijzer- en adresbalk aan de bovenkant en een bladwijzergedeelte aan de zijkant. Extensies, accountopties en instellingen bevinden zich ook op dezelfde locatie.

Foto via 9to5Google

Om de browser te gebruiken, dien je je aan te melden bij een bestaand Samsung-account. Samsung Internet biedt een aantal unieke functies, zoals een ingebouwde adblocker en een donkere modus. De browser is ook compatibel met extensies van de Chrome Web Store. Ingelogd met je Samsung-account worden bladwijzers, instellingen en geopende tabbladen gesynchroniseerd met je Galaxy-toestel. Wel dient hiervoor nog een aparte Samsung Account-app op de computer geïnstalleerd te worden.

De Samsung Internet browser kun je downloaden uit de Microsoft Store app van Microsoft, via deze link.