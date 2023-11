RCS en SMS: wat is het verschil en wat kan je ermee?

We hebben tegenwoordig allerlei manieren van communicatie op onze smartphones, vandaag duiken we in de wereld van RCS en SMS. Twee diensten die mobiele telecomproviders bieden om het sturen van berichten makkelijker te maken.

Wat is SMS?

Short Message Service of simpelweg SMS kennen we allemaal, zeker wanneer je tussen 2000 en 2010 een mobieltje had was dat dé manier om even korte berichtjes van maximaal 160 tekens te sturen of hele verhalen uit te wisselen. Het maakt daarbij dan ook niet uit of je over een internetbundel beschikt, heb je bereik, dan komt je berichtje aan.

Een nadeel van SMS is wel dat elk berichtje geld kost. Al heb je ook providers met een onbeperkte SMS-bundel, die vaak gecombineerd wordt met het onbeperkt kunnen bellen. Het ontvangen was en is altijd gratis.

Later kreeg je ook als uitbreiding op SMS de MMS dienst waarmee je kleine afbeeldingen en geluidjes kon sturen naar ontvangers. Vaak tegen veel hogere tarieven dan een simpel SMS bericht. MMS is in Nederland helemaal niet meer te gebruiken, in 2019 was Odido (toen T-mobile) de laatste die de dienst uitschakelde.

Wat is RCS?

RCS staat voor de afkorting van Rich Communication Services, en zoals dat doet vermoeden kan je met RCS veel meer dan alleen een berichtje sturen. Berichten kunnen veel langer zijn dan een SMS-bericht en je kunt je bericht voorzien van allerlei media zoals foto’s, GIFjes of video’s. Daarnaast kan je via RCS ook een leesbevestiging krijgen van het bericht en is versleuteling mogelijk op de inhoud.

Qua techniek verschillen de twee ook, RCS verloopt via het datanetwerk van je provider of het WiFi-netwerk waarmee je verbonden bent. Maar het beste van RCS is dat het gratis is om te gebruiken. Toch is er ook een nadeel aan RCS en dat is dat niet alle telefoons de techniek al ondersteunen en ook Nederlandse providers zijn traag met de invoer ervan. Zo is het op dit moment (2023) alleen bij Vodafone mogelijk om RCS te gebruiken. Je kunt echter ook RCS zonder je provider gebruiken maar dan ben je aangewezen op implementaties van bijvoorbeeld Google in haar Berichten app. Dit jaar telt RCS wereldwijd circa 930 miljoen actieve gebruikers.