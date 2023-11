Apple gaat (eindelijk) RCS integreren in iMessage

Goed nieuws voor degenen die graag gebruik willen maken van RCS; de techniek die gezien wordt als opvolger van SMS. Na maanden van lobbyen door Google en merken, is Apple nu overstag en wordt de dienst geïntegreerd in iMessage.

iMessage krijgt RCS-ondersteuning

Eindelijk is het hoge woord eruit; Apple gaat iMessage voorzien van RCS-integratie. RCS staat voor Rich Communiction Services. In de afgelopen maanden is er door Google en verschillende fabrikanten flink gelobbyd over het toevoegen van RCS-ondersteuning. RCS wordt gezien als de opvolger van SMS, maar Apple leek er lang geen voordeel van in te zien. iMessage is de berichtendienst op de iPhone en iPad. RCS is sinds 2020 in Nederland en België beschikbaar.

Hoewel in de Apple-dienst de tekstballonnen blauw zijn, zal dat bij een bericht op een iOS-toestel nog steeds groen zijn. Dit betekent dat enkel de iMessage-berichten blauw van kleur zijn, waarmee je direct kan zien dat het niet om een SMS gaat, maar om een iMessage bericht. RCS laat je niet alleen tekst sturen, maar ook foto’s en video’s kunnen verstuurd worden, en je ziet of iemand aan het typen is. Het aantal verdere functies is nog wel minder dan bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram.

Overigens kun je nog niet direct RCS op je iPhone of iPad gebruiken. Apple zal deze integratie met een volgende iOS-update implementeren. Apple zegt wel dat het wil dat RCS een sterkere encryptie moet hebben voor de beveiliging van berichten. Daarover zal in de komende tijd nog gesproken worden door de verschillende partijen. Wanneer RCS op een iPhone werkt, is nog niet bekend.