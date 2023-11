Nothing brengt Nothing Chats-app uit: werkt met iMessage

Een interessante applicatie verschijnt voor Android. Met Nothing Chats heeft het bedrijf een applicatie die je laat communiceren met bijvoorbeeld de iPhone met iMessage.

Nothing Chats werkt met iMessage

Een nieuwe applicatie is uitgebracht door het ontwikkelteam van Nothing. Het is de Nothing Chats app, waarbij gebruikers kunnen chatten vanaf hun Android-toestel, met bijvoorbeeld een iPhone die voorzien is van iMessage. Hiervoor maakt de toepassing gebruik van Sunbird. Dit is een dienst die eerder al verscheen en de koppeling met iMessage mogelijk maakt.

Op de iPhone zie je de blauwe bubbels in iMessage, en dat zal ook te zien zijn in de app. Nothing voorziet de Nothing Chats app ook van ondersteuning voor RCS. De berichten in iMessage worden met de bekende blauwe kleur aangegeven, wat aangeeft dat het hier gaat om een iMessage-bericht. Bij SMS-berichten is dit een groene kleur. De dienst kan ook overweg met groepsgesprekken en p2p. Via Nothing Chats kunnen ook foto’s gedeeld worden en zijn er leesbevestigingen. In de toekomst moeten meer functies toegevoegd worden.

Nothing Chats komt 17 november uit in verschillende landen, waaronder ook in landen in de Europese Unie. In eerste instantie gaat het om een bètaversie. De app verschijnt verder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland en Canada. Door regelgeving van Europese Unie kan het zomaar zijn dat iMessage binnenkort ook compatibel moet zijn met andere chat-apps. In dat geval moet Apple de dienst openstellen voor andere chat-apps. Voorlopig is dat echter nog niet het geval.

In eerste instantie is de app enkel geschikt voor de Nothing Phone 2. Later zal de app op meer telefoons moeten werken. Om Nothing Chats te gebruikn, dient de gebruiker in te loggen met een Apple ID.