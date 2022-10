Google Berichten app krijgt nieuw logo en nieuwe functies

Verbeteringen staan klaar voor de Google Berichten-app die op veel Android-toestellen is te vinden. De nieuwe versie laat een nieuw logo zien, en ook kunnen we nieuwe functies verwachten op het toestel.

Google Berichten app in het nieuw

Google heeft bekend gemaakt dat het verbeteringen uitrolt voor de app Google Berichten. Dit is de berichten-app die op veel Android-toestellen is te vinden en waarmee je aan de slag kunt met SMS’en en waar ook ondersteuning is voor RCS, wat gezien kan worden als de opvolger van MMS. De nieuwe versie van de applicatie biedt in ieder geval al een nieuw app-logo, die je tegen zult gaan komen op het startscherm. Een nieuw logo zal ook beschikbaar komen voor de Telefoon- en Contacten-app. Het nieuwe logo biedt ondersteuning voor Material You kleurthema’s.

Een nieuwe functie die beschikbaar komt is het omzetten van audioberichten naar tekst. Deze functie zal uitgerold worden naar de Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, de Galaxy Z Fold 4 en toestellen uit de Galaxy S22-serie. Voor de functionaliteit wordt gebruik gemaakt van machine-learning, waarna gesprekken automatisch getranscribeerd worden.

De Google Berichten app kun je dankzij RCS ook persoonlijk op iemand reageren in een groepsgesprek. Verder kun je voortaan met een emoji reageren op een SMS-bericht van een iPhone-gebruiker. Google voegt ook een functionaliteit toe voor herinneringen, waarmee je belangrijke momenten kunt onthouden, zonder dat je door verschillende apps moet navigeren. Denk aan het bellen van je moeder voor d’r verjaardag. Wanneer je iemand verjaardag of jubileum hebt opgeslagen in de contacten-app, kan de Berichten-app je een herinnering geven als je deze app opent.

Een andere nieuwe functie in Google Berichten is dat je voortaan YouTube-video’s kunt openen, zonder de applicatie te verlaten. Deze kun je dus in een bericht direct aantikken en bekijken. Google laat je (voor jou) belangrijke berichten ook markeren met een ster, zodat je deze later snel terug kunt vinden. Handig als iemand je een adres, code of dergelijke doorstuurt. Deze vind je dan snel terug in de Google Berichten-app.

In sommige landen wordt het ook mogelijk om via de applicatie van Google te chatten met bedrijven. Het is niet bekend in welke landen dit het geval zal zijn. De nieuwe Pixel Watch zal ook ondersteuning krijgen voor de Google Berichten-app, waarbij gebruikers via de Google Assistent hun berichten kunnen sturen.

De update voor de Google Berichten app wordt in de komende weken uitgerold. Het kan even duren totdat iedere gebruiker deze terugziet.