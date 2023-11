Samsung over Android 14: definitief Europees schema gedeeld

Ben je in het bezit van een Samsung, dan is het goed om te weten dat voor een groot aantal toestellen Android 14 onderweg is. De fabrikant kwam eerder al in het nieuws met een updateschema. Nu zien we een meer serieus updateschema. Wanneer krijgt jouw Samsung de update naar Android 14?

Android 14 voor je Samsung

Samsung kwam eerder in het nieuws met een updateschema voor Android 14. Dat schema werd gedeeld op het Community-forum door iemand die werkzaam is voor Samsung Roemenië. Even later werd dit schema offline gehaald, omdat dit niet zou kloppen. Daarna bleef het onduidelijk wanneer Samsung de update naar Android 14 zou uitrollen voor de verschillende modellen. Deze week werd de Galaxy S22-serie bijgewerkt naar Android 14, eerder al de Galaxy S23-serie.

Het nieuwe overzicht dat nu gedeeld wordt, is afkomstig van Samsung Duitsland. De Duitse tak van de fabrikant deelt het overzicht in de Samsung Members app. Op deze manier deelt Samsung doorgaans altijd het schema van Android-updates. Dat is nu dus ook het geval. Toch zien we een aantal interessante zaken. Zo zien we dat verschillende toestellen de update in december krijgen, zoals de S22-serie, maar de update is inmiddels al beschikbaar. We kunnen de lijst dan beter zien als een indicatie, en het goed mogelijk is dat de update naar Android 14 eerder beschikbaar komt dan aangegeven is. De update naar Android 14 wordt gecombineerd met de One UI 6 skin. Deze nieuwe versie van de Samsung-skin wordt voorzien van nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. Zie daarvoor ook het artikel met nieuwe functies in One UI 6.

Leestip: bespaar veel op een nieuwe Galaxy tijdens Black Friday

Updateschema

We hebben het updateschema hieronder voor je uitgewerkt;

Smartphone

Samsung Galaxy S23: afgerond

Samsung Galaxy S23+: afgerond

Samsung Galaxy S23 Ultra: afgerond

Galaxy Z Fold 5: november 2023

Galaxy Z Fold 4: december 2023

Galaxy Z Flip 5: november 2023

Galaxy Z Flip 4: december 2023

Galaxy S22: december 2023

Galaxy S22+: december 2023

Galaxy S22 Ultra: december 2023

Galaxy S21: december 2023

Galaxy S21+: december 2023

Galaxy S21 Ultra: december 2023

Galaxy A72: december 2023

Galaxy A54: november 2023

Galaxy A52: december 2023

Galaxy A52s: december 2023

Galaxy A34: november 2023

Galaxy A33: december 2023

Galaxy A23: januari 2024

Galaxy A14: december 2023

Galaxy A13: februari 2024

Galaxy A04s: februari 2024

Galaxy M53: december 2023

Galaxy M33: december 2023

Galaxy M23: februari 2024

Galaxy M13: februari 2024

Galaxy XCover 6 Pro: december 2023

Tablet

Galaxy Tab S9: november 2023

Galaxy Tab S9+: november 2023

Galaxy Tab S9 Ultra: november 2023

Galaxy Tab S8: december 2023

Galaxy Tab S8+: december 2023

Galaxy Tab S8 Ultra: december 2023

Galaxy Tab S7 FE: januari 2024

Galaxy Tab S6 Lite: november 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro: januari 2024

Galaxy Tab A8: februari 2024

Galaxy Tab A7 Lite: februari 2024

Als je de update binnenkrijgt, dan krijg je hier een melding van op je tablet of smartphone. Wanneer je de update binnenkrijgt, dan horen we dat heel graag van je. Stuur ons een mailtje samen met een screenshot naar redactie@droidapp.nl!