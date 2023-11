Samsung Quick Share: zo werkt deze handige functie

Met Samsung Quick Share heb je een snelle manier in handen om allerlei bestanden en foto’s te delen met je vrienden en familie. In dit artikel duiken we in Samsung’s Quick Share functie, wat kan je ermee en hoe werkt het?

Wat is Samsung Quick Share

Eerst even terug naar 2020 toen Samsung haar Quick Share functie introduceerde samen met onder andere One UI 2.1 en de Samsung Galaxy S20. Als tegenhanger van Apple’s AirDrop moet Samsung’s systeem gebruikers met hetzelfde gemak bestanden laten delen. Een tijd lang was deze manier van delen alleen voorbehouden aan Samsung’s eigen smartphones en Galaxy Book. Maar sinds dit jaar kunnen alle Windows computers ook gebruik maken van deze manier van bestanden delen.

Het handigste aan Quick Share is dat je met een paar tikken snel foto’s kunt delen met andere Galaxy-apparaten of Windows PC’s in de buurt, ongeacht hoeveel of hoe groot de bestanden zijn. Met een wifi- of Bluetooth-verbinding kun je bestanden naar maximaal acht mensen tegelijk sturen.

Zowel het opzetten van Quick Share als het versturen en ontvangen van bestanden eenvoudig gemaakt. Om Quick Share te gebruiken, veeg je gewoon omlaag vanaf de bovenkant van het scherm op je Galaxy-apparaat en tik je op het Quick Share-icoontje in Quick Settings.

Hoe deel je een bestand met Quick Share?

Kies een foto of video in de Gallery-app of selecteer een bestand in een map, en klik vervolgens op het Deel-icoontje. Nadat je het Quick Share-icoon hebt aangetikt in het pop-upvenster, worden de beschikbare Galaxy-apparaten getoond die bereid zijn om gedeelde bestanden te ontvangen.

De Samsung Galaxy-apparaten die bestanden kunnen accepteren, worden weergegeven op basis van de vooraf ingestelde deelvoorkeuren. Zodra het andere Galaxy-apparaat de bestandsoverdracht accepteert, wordt het bestand direct verzonden. Deze gedeelde bestanden zijn meteen te vinden in de Quick Share-map die automatisch wordt aangemaakt in de Gallery-app, zonder dat je deze apart hoeft te downloaden.

Maar wat als de ander geen Quick Share heeft?

Ook dat is geen enkel probleem, je kunt dan gebruik maken van de cloud functionaliteit die Quick Share aan boord heeft. Selecteer het bestand dat je wilt delen en kies uit opties zoals kopieer link, delen in een app of delen met een QR code. Bij het delen via een QR-code kan de ontvanger de code kopiëren of scannen om het bestand direct op zijn smartphone te ontvangen. Bestanden geüpload naar Samsung Cloud kunnen ook eenvoudig gedeeld worden.

Kies je voor ‘Delen in een app’, dan wordt de link direct via een berichten-app zoals WhatsApp verzonden, wat handig is voor het delen met meerdere mensen in een groepsgesprek. Bovendien behoud je bij deze methode de originele hoge kwaliteit van foto’s en video’s.

Bestanden geüpload naar Samsung Cloud worden na verloop van tijd automatisch verwijderd, wat volgens Samsung zelf bijdraagt aan een betere beveiliging. Natuurlijk kan je ook gebruik maken van Nearby Share, hoe dat dichtbij delen werkt vertellen we je in dit tip artikel.

Wat is Samsung Private Share?

Samsung Private Share is een veilige manier om bestanden met belangrijke persoonlijke of financiële informatie te delen. In tegenstelling tot Quick Share, dat je wifi- en Bluetooth-verbindingen gebruikt, maakt Private Share gebruik van blockchain technologie voor bestandsversleuteling.

Met Private Share kun je tot 20 bestanden met een totaal van maximaal 200 MB in één keer naar een specifieke ontvanger sturen, met behulp van een telefoonnummer en identificatienummer. Als afzender van de bestanden kan je checken of de ontvanger de bestanden heeft ontvangen en geopend. Je kunt als ontvanger de bestanden niet downloaden en ook geen schermafdrukken maken.