Samsung herziet Android 14-schema en trekt agenda in

Samsung kwam van de week in het nieuws met het updateschema voor Android 14. Deze kalender beloofde deze week al updates voor verschillende toestellen. Toch lijkt het erop dat deze lijst niet helemaal klopt. Samsung zou de Android 14-lijst hebben ingetrokken.

Android 14 schema offline gehaald

Interessant nieuws was het van de week over Samsung. De fabrikant kwam in het nieuws met een uitgebreid updateschema. Hierin konden we precies zien, wanneer welke Samsung Galaxy met een update bijgewerkt zou worden. De maand november zou direct al een drukke maand worden met updates in de S- en A-serie. De informatie werd gedeeld door een Roemeense moderator.

De Galaxy Z Flip 5 in de uitgebreide Galaxy Z Flip 5 review

We hebben even gecontroleerd hoe de zaken erbij hingen, en wat blijkt; het gehele topic van Samsung is offline gehaald. Dat doet het vermoeden dat hier de plannen wat veranderd zijn en het updateschema onjuist is. Ook gezien het feit dat de update enkel nog voor de Galaxy S23-serie is verspreid. De update van Android 14 met One UI 6 verscheen voor de high-end reeks eind oktober.

De verwachting is dat over een tijdje opnieuw een updateschema online gezet zal worden. Zo gaat het namelijk ieder jaar bij Samsung. Het is niet bekend of deze maand nog toestellen bijgewerkt worden met de update naar Android 14, al is die kans zeker aanwezig. Onlangs publiceerden we een uitgebreid overzicht met alle nieuwe functies in One UI 6, die door Samsung zijn doorgevoerd.

