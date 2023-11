Samsung Galaxy S24-dummy’s laten een bekend ontwerp zien

Meer details zijn opgedoken over de nieuwe Galaxy S24-serie. Dummy’s van de nieuwe Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra laten een bekend ontwerp zien, en we komen ook nog meer enkele details te weten over de smartphonereeks.

Galaxy S24 dummy’s opgedoken

De aankomende Galaxy S24-serie blijft onderwerp van diverse geruchten, die wijzen op aanzienlijke veranderingen onder de motorkap. Recent verschenen foto’s van dummy modellen suggereren een vertrouwde uitstraling voor alle drie modellen: de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra.

De gedeelde foto’s door @SonnyDickson tonen de kleinere Galaxy S24 en S24+ modellen met platte zijkanten en afgeronde hoeken, waarbij de achterkant voornamelijk wordt gekenmerkt door drie uitstekende cameralenzen. De Galaxy S24 Ultra daarentegen springt eruit met een meer rechthoekige vorm en pronkt met twee extra cameralenzen aan de achterzijde.

Eerdere CAD-gebaseerde renders onthulden de afmetingen van de telefoon; 162,3 x 79,0 x 8,7 mm, bijna identiek aan de Galaxy S23 Ultra, met slechts een minimale afwijking van een millimeter. Helaas zijn de dummy-eenheden niet vanaf de voorkant vastgelegd, hoewel wordt verwacht dat de nieuwe Ultra een licht afgevlakte ontwerp zal hebben zonder volledig vlak te zijn. Ook wordt gespeculeerd dat het gewicht onveranderd zal blijven.

Verdere lekken suggereren dat de Galaxy S24+ afmetingen zal hebben van 158,5 x 75,9 x 7,75mm, terwijl voor de S24 de afmetingen geschat worden op 147,0 x 70,5 x 7,6mm. Dit komt opnieuw bijna overeen met de afmetingen van de S23+ en S23, met een verschil van slechts ongeveer een millimeter. Er gaan geruchten dat Samsung voor de vlaggenschepen van 2024 zal overstappen naar titaniumframes, waarbij wordt afgestapt van aluminium. Hoewel de dummy-modellen allemaal wit zijn, zijn er al geruchten over vier kleuropties en enkele andere kleuren (sommige hiervan zullen waarschijnlijk exclusief zijn bij Samsung zelf).

Naast deze informatie over de displays, wijzen geruchten erop dat alle drie de modellen LTPO-panelen zullen hebben. De achterste camera’s zullen enkele upgrades bevatten, waarbij de meeste wijzigingen gericht zijn op het Ultra-model.

De Samsung Galaxy S24-serie wordt naar verwachting onthuld tijdens een Unpacked-evenement in januari. Wanneer we meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.