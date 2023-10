Video deelt eerste camerafunctie voor Galaxy S24 Ultra

De Samsung Galaxy S24 Ultra kan weer de nodige verbeteringen verwachten voor de camera. Dit blijkt ook nu uit een nieuwe video die door Samsung online is gezet. Eén van de nieuwe functies is ‘Zoom Anyplace’.

Nieuwe opties voor camera Galaxy S24 Ultra

In januari verwachten we de Galaxy S24-serie. Eén van de drie modellen in dit rijtje is de Samsung Galaxy S24 Ultra. Bij die smartphone kunnen we naar verwachting wat verbeteringen gaan zien, en met name voor de camera. In een nieuwe video die online is gezet door Samsung, komen we onder andere wat te weten over Zoom Anyplace. Deze functie maakt deel uit van de Isocell camerasensor, in combinatie met de 200 megapixel camera. Ook de aanwezigheid van de Snapdragon 8 Gen 3 chipset van Qualcomm voor de Ultra wordt bevestigd in de video. Andere modellen uit de S24-serie zullen een Exynos-chipset krijgen, zo luiden de berichten.

Met Zoom Anyplace kun je objecten of mensen blijven volgen, terwijl je de hele video op het volledige scherm terugziet. Zoom Anyplace neemt tegelijkertijd twee video’s op, waarbij je zowel het volledige beeld krijgt, als het gedeelte van waar je op was ingezoomt. Ook is er een geoptimaliseerde beeldverwerker. Hoe de functie precies werkt, zie je in onderstaande video.