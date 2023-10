‘Dit zijn de kleuren waarin de Galaxy S24-serie uitgebracht wordt’

Samsung is al meermaals in het nieuws gekomen met de Galaxy S24-serie. Nu is dat niet anders, want nu krijgen we informatie over de kleuren waarin de reeks beschikbaar komt. Wat heeft Samsung voor plan met de S24-serie?

Vier kleuren van Galaxy S24

De Samsung Galaxy S24-serie laat nog een paar maanden op zich wachten, maar de geruchtenmolen draait vrolijk zijn rondjes. Nu krijgen we informatie over de plannen voor de kleuren van de Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. De informatie volgt op verschillende andere gegevens die eerder zijn uitgelekt. Zo weten we dat in Europa alleen de Galaxy S24 Ultra een Snapdragon-processor krijgt van Qualcomm.

Over de kleuren is nu dus informatie te melden. Samsung zou in ieder geval vier kleuren uit willen brengen van de Galaxy S24-serie. Het gaat over de kleuren zwart, grijs, violet en geel. De eerste twee kleuren zullen we gaan zien onder de namen Phantom Black en Graphite. Interessant is dat Samsung bij de S23-serie koos voor twee kleuren genaamd lime en lavender. Dat lijkt toch duidelijk wat anders dan geel. Van de Galaxy S10e verscheen destijds een knalgele kleur. Het is onbekend wat Samsung van plan is met de invulling van de kleuren.

Samsung zal naar verwachting ook nog exclusieve kleuren aanbieden via de eigen website, zoals ieder jaar gebeurt. Wanneer we meer informatie hebben voor je over de Galaxy S24-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte.