Galaxy S24-serie: informatie over snelladen, afmetingen en scherm

Er is de laatste tijd veel nieuwe informatie online gekomen over de Samsung Galaxy S24-serie. Samsung komt nu in het nieuws met de afmetingen, accu en oplaadsnelheid van de drie modellen. Tevens is er interessante informatie over het scherm.

Afmetingen van de Galaxy S24-serie

We kunnen in januari of februari (volgens laatste geruchten 18 januari) nieuwe toestellen verwachten van Samsung. De fabrikant brengt dan namelijk de Samsung Galaxy S24-serie uit. De serie bestaat uit de Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Vrijdag schreven we al over de Galaxy S24 Ultra renders en ook de Galaxy S24 en S24+ renders zijn gepubliceerd.

De doorgaans goed geïnformeerde bron Ice Universe meldt nu andere informatie over de toestellen. Er zijn nog een aantal verschillen te melden over de modellen. Deze hebben betrekking op de afmetingen, het gewicht, het scherm en de accu met oplaadsnelheid. Alle drie de modellen zouden een maximale piekhelderheid kunnen bereiken van 2500 nits. Tevens zijn de bezels, ofwel de schermranden slechts 1,5 millimeter.

Galaxy S24

Allereerst de Galaxy S24. Dit toestel meet 147,0 x 70,6 x 7,6 millimeter en een gewicht van 168 gram. Hiermee is het nieuwe model wat langer, 0,3 millimeter smaller en net zo dik als de S23. De telefoon krijgt een 6,2 inch Full-HD+ beeldscherm en een 4000 mAh batterij met nog altijd slechts 25W laden.

Galaxy S24+

De Samsung Galaxy S24+ krijgt de afmetingen 158,5 x 75,9 x 7,7 millimeter en een gewicht van 195 gram. Deze is daarmee langer, smaller en net zo dik als de S23+. Er is verder een 6,7 inch QHD+ beeldscherm en een 4900 mAh batterij met 45W snelladen.

Galaxy S24 Ultra

Van de Samsung Galaxy S24 Ultra kunnen we het formaat 162,3 x 79,0 x 8,6 millimeter verwachten met een gewicht van 233 gram. Er is een 6,8 inch QHD+ beeldscherm, een 5000 mAh batterij en een 45W oplaadsnelheid. Wanneer dit inderdaad het formaat is van het toestel, dan wordt deze iets minder lang maar wel breder dan het huidige model.

