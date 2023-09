Renders verschenen van Galaxy S24 en Galaxy S24+

Er zijn nieuwe renders online verschenen van de Samsung Galaxy S24 en de Galaxy S24+. Na de renders van de Ultra is het dus nu tijd voor het ‘normale’ model, en zien we ook beelden van het Plus-model.

Galaxy S24 renders

Op het internet komt al het nodige voorbij over de Galaxy S24-serie. Zo zagen we vrijdag al de Galaxy S24 Ultra renders, nu zien we plaatjes van de Galaxy S24, de opvolger van de dit jaar verschenen Galaxy S23. De smartphone verwachten we pas in januari of februari, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. Eerder verschenen de S24 mock-ups al.

Duidelijk is direct dat we te maken hebben met een toestel uit de Galaxy S-serie. Zo zien we aan de achterkant weer drie losse lenzen, zonder eiland. Dit design werd geïntroduceerd met de Galaxy S23-serie en daar houdt de fabrikant dus aan vast.

In plaats van dat de zijkanten van de Galaxy S23 wat rond afliepen, is dat bij de S24 gewoon plat. Hierbij is het frame van metaal. De Samsung Galaxy S24 krijgt volgends de bron een 6,1 inch beeldscherm. De afmetingen zouden uitkomen op 147,0 x 70,5 x 7,6 millimeter, waarbij de dikte gelijk is aan de S23. Wel is hij met dit formaat ietsje langer en iets smaller dan het huidige model.

Samsung zou de nieuwe Exynos 2400 chipset in het toestel willen plaatsen. Dit terwijl Samsung bij de S23-serie juist koos voor een Snapdragon-chip. In het midden van het scherm zal bovenin de front-camera geplaatst zijn. Verwacht wordt dat het toestel een 4000 mAh accu krijgt met 25W opladen. Ook hier dus geen veranderingen in de hoop op snel opladen.

Galaxy S24+

Van de Galaxy S24 Plus zien we ook de eerste beelden. Deze smartphone zal het formaat 158,5 x 75,9 x 7,75 millimeter krijgen. Het design komt overeen met dat van de S24. Er is een 6,7 inch scherm aanwezig. Met deze afmetingen is hij iets langer en iets breder dan het reguliere model.

De geruchten hebben het over een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een telelens van 10 megapixel. Het duurt nog wel even voordat de S24-serie aangekondigd wordt. Dan krijgen we alle details te weten. Van de week dook de datum van 18 januari op als aankondigingsdatum.