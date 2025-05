Gebruikers Galaxy S24 en Fold 6 klagen over slechte batterijduur na One UI 7 update

Sinds enige tijd rolt Samsung rolt de update naar Android 15 met One UI 7 uit naar verschillende toestellen. Gebruikers die de update gebruiken op de Galaxy S24 en Galaxy Z Fold 6 klagen nu over een veel slechtere batterijduur sinds ze de update hebben geïnstalleerd.

Slechtere batterijduur met One UI 7

Samsung rolt sinds een paar weken de update van Android 15 met One UI 7 uit voor een aantal modellen. Als eerst waren de Galaxy S24-serie en de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 aan de beurt. De update heeft inmiddels ook de Nederlandse gebruikers bereikt. Hoewel de update nieuwe functies en mogelijkheden bevat, is niet iedere gebruiker even enthousiast. Gebruikers klagen afzonderlijk van elkaar op het internet over de batterijduur die een stuk slechter zou zijn na het installeren van de update.

Zo beschrijft een Fold 6-bezitter op Reddit dat het batterijpercentage aan het eind van de dag gedaald is tot 20-25 procent, waar dit voorheen nog tussen de 45 en 50 procent lag. Ook andere gebruikers van dit model sluiten zich hierbij aan. Voor de Galaxy S24-serie zijn vergelijkbare berichten te vinden op Samsung-forums en in topics op Reddit.

De oorzaak van het probleem is niet volledig duidelijk. Wel is het bekend dat Android-apparaten na een grote systeemupdate tijdelijk meer energie verbruiken. In de dagen na een upgrade worden namelijk achtergrondtaken uitgevoerd om het systeem te optimaliseren, en het besturingssysteem heeft tijd nodig om zich aan het gebruikspatroon van de gebruiker aan te passen.

Sommige gebruikers melden dat het wissen van de app-cache via de herstelmodus, in combinatie met geduld van ongeveer twee weken, verbetering kan brengen. In andere gevallen lijkt het terugzetten naar de fabrieksinstellingen effectief. Deze methode vereist echter dat het toestel volledig opnieuw wordt ingericht, wat voor veel gebruikers een tijdrovende en onwenselijke stap is. Bovendien biedt deze aanpak geen garantie op succes; de resultaten variëren per gebruiker.

Of de batterijproblemen met een toekomstige update worden opgelost, blijft voorlopig onduidelijk. Heb je zelf recent geüpdatet naar One UI 7 en ervaar je een slechtere batterijduur? Wacht dan minimaal een week af voordat je drastische stappen onderneemt, en overweeg in de tussentijd om de cache te wissen of onnodige apps tijdelijk uit te schakelen.

Draai jij de nieuwe update en ervaar je ook een slechtere batterijduur? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

