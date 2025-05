Samsung Galaxy S25 Edge: foto’s, prijs en specificaties lekken volledig uit

Op het internet zijn nieuwe berichten opgedoken van de Samsung Galaxy S25 Edge. Op nieuwe beelden zien we het toestel nogmaals verschijnen. Tevens komen de specificaties van de nieuwe dunne smartphone voorbij.

Samsung Galaxy S25 Edge in beeld

De specificaties van de dunste Galaxy-smartphone tot nu toe zijn opgedoken. De nodige informatie is al bekend geraakt over het toestel, en vandaag komt daar extra informatie bij. Van de drie kleuren waarin het toestel beschikbaar komt, zien we nu ook foto’s. Het toestel komt beschikbaar in de kleuren zwart, zilver en ijsblauw.

De Samsung Galaxy S25 Edge zal 5,85 millimeter dik zijn en voorzien zijn van een titanium zijkant. Er is een 6,7 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en Gorilla Glass Ceramic 2 voorop, Glass Victus 2 aan de achterzijde. De smartphone wordt voorzien van de krachtige Snapdragon 8 Elite chipset, die we kennen van andere modellen uit de S25-serie. Er is 12GB RAM en 256GB/512GB aan opslagruimte beschikbaar. Een relatief bescheiden batterij met een capaciteit van 3900 mAh zal de telefoon van stroom voorzien.

Samsung levert de Galaxy S25 Edge met twee camera’s. Dit is een 200 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.7 en optische beeldstabilisatie. De tweede lens is een 12 megapixel groothoeklens (f/2.2). Een telelens is niet aanwezig, vermoedelijk door het ruimtegebrek. De selfiecamera telt 12 megapixel. Natuurlijk zijn ook de nodige andere zaken aanwezig zoals IP68 certificatie, WiFi 7, Bluetooth 5.4 en de ondersteuning voor draadloos laden. Naast het dunne ontwerp zou Samsung ook de AI-functies benadrukken bij de Galaxy S25 Edge.

Op 13 mei zal de smartphone aangekondigd worden voor Zuid-Korea en China. Aan het eind van deze maand staat een lancering voor Europa en de Verenigde Staten gepland. De prijs in Duitsland zal starten bij 1249 euro. Voor 1369 euro krijg je de variant met 512GB opslagruimte.

