Samsung Galaxy S24 Ultra in renders: verwacht geen revolutie

We zijn nog enkele maanden verwijderd van de aankondiging van de Samsung Galaxy S24-serie. Een bekende bron deelt nu foto’s van de nieuwe Galaxy S24 Ultra. Welke verbeteringen heeft Samsung bedacht voor de smartphone?

Galaxy S24 Ultra renders

Met dank aan leaker Onleaks krijgen we een beter beeld van de Samsung Galaxy S24 Ultra. De nieuwe smartphoneserie wordt volgens eerdere geruchten op 18 januari aangekondigd. Achter de schermen wordt door Samsung hard gewerkt aan de nieuwe toestellen in de reeks. Zo ook dus aan de Galaxy S24 Ultra.

De nieuwe Galaxy S24 Ultra lijkt niet bepaald een revolutie te worden, maar eerder een wat bescheiden update, in vergelijking met de huidige Galaxy S23 Ultra. De smartphone wordt voorzien van een 6,8 inch AMOLED-paneel. Duidelijk is wel dat Samsung werk heeft gemaakt van het dunner maken van de bezels, ofwel de schermranden. Deze zouden dunner moeten zijn dan we ooit op smartphones hebben gezien. Het scherm levert de bekende WQHD+ resolutie.

Het ontwerp behoudt de ingang voor de S Pen. Aan de achterkant zien we vier camera’s. Details over de camera worden nu niet gedeeld, maar mogelijk heeft Samsung hier ook de nodige verbeteringen voor klaarstaan. De Galaxy S23 Ultra werd bijvoorbeeld geleverd met een 200 megapixel lens.

Het formaat zou uitkomen op 162.3 x 79 x 8.7mm, waarmee de telefoon wat minder lang, maar wel breder is dan zijn voorganger. Verder zou er net als bij de iPhone 15 Pro (Max) gebruik gemaakt worden van een titanium behuizing, wat een heel bescheiden voordeel oplevert in het gewicht, van 1 gram. Het totale gewicht zou uitkomen op 233 gram. De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt verder een 5000 mAh batterij met 45W laden.

