‘Samsung Galaxy S24-serie wordt 18 januari aangekondigd’

Nadat we al het nodige over de Galaxy S24-serie hebben gehoord, gaat de geruchtenmolen vrolijk verder. De smartphonefabrikant zou de nieuwe serie op 18 januari aan willen kondigen.

Galaxy S24 op 18 januari

Als je de papieren agenda van volgend jaar al in huis hebt, dan kun je vast een datum markeren. Op 18 januari moet het gaan gebeuren; de aankondiging van Samsung. Tijdens een nieuwe editie van Samsung Galaxy Unpacked zou Samsung haar nieuwe high-end smartphoneserie willen aankondigen; de Galaxy S24-serie.

Eerder verschenen render van de S24 Ultra

Naar verwachting zal ook komend jaar de reeks bestaan uit de Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Vooral bij de Ultra moeten we het nodige tegen gaan komen, die we niet terug gaan zien bij andere modellen. De informatie over de releasedatum komt van een doorgaans goed geïnformeerde bron, Ice Universe. Met de datum van 18 januari is Samsung een maand eerder dan de S23-serie, die in februari werd getoond. Volgens geruchten zou Samsung ook een nieuw smart-device willen presenteren; een slimme ring waarover nog niet veel bekend is.

