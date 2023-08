‘Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt enorm hoge schermhelderheid’

De Samsung Galaxy S24-serie laat zich nog zeker een aantal maanden op zich wachten. Toch blijven de berichten over de nieuwe toestellen binnenstromen. Nu gaat het over de schermhelderheid van de nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra. Wat heeft dit toestel te bieden?

Galaxy S24 met helder scherm

De schermen van de vlaggenschiptelefoons van Samsung staan ​​bekend om hun hoge kwaliteit en ook de helderheid wordt doorgaans goed beoordeeld. Het gerucht gaat dat het scherm van de Galaxy S24 Ultra een piekhelderheid van 2500 nits zou kunnen bereiken, wat een aanzienlijke verbetering zou zijn ten opzichte van de Galaxy S23 Ultra, die een maximale helderheid van 1750 nits heeft.

De bekende leaker @UniverseIce heeft deze informatie gedeeld op Twitter. In de tweet wordt beweert dat het 6,8-inch paneel van de Galaxy S24 Ultra een beeldverhouding van 19,5:9 en een resolutie van 3120 x 1400 zal hebben.

Een piekhelderheid van 2500 nits zou een belangrijke verbetering zijn voor de Galaxy S24 Ultra. Het zou de telefoon (nog) beter geschikt maken voor gebruik in direct zonlicht en zou een betere HDR-kijkervaring bieden.

Samsung heeft nog niets officieel bekendgemaakt over de Galaxy S24 Ultra. De telefoon wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gelanceerd. Mogelijk heeft Samsung nog meer verbeteringen voor het scherm in petto.

