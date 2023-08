Samsung Galaxy S24 mock-up renders tonen plat ontwerp; Ultra wordt breder

Verschillende wijzigingen voor de Samsung Galaxy S24-modellen zijn in aantocht. We hebben het over veranderingen in het ontwerp van de smartphones. De Galaxy S24 en het Plus-model moeten een platter ontwerp krijgen. Ook over de Ultra is wat nieuws.

Informatie over design Galaxy S24

Het design van de Samsung Galaxy S24-serie zal er iets anders uit gaan zien dan bij de voorgaande modellen. In ieder geval de Samsung Galaxy S24 en de Galaxy S24+ zullen voorzien zijn van een platter design. Waar de huidige S23-modellen een platte achterkant hebben met een lichte opstaande rand van het frame, moet dit bij de nieuwe modellen volledig plat zijn. We kennen dit bijvoorbeeld al van de Apple iPhone. Hieronder is een mock-up render te zien met hoe de telefoon er mogelijk uit komt te zien.

Galaxy S24 Ultra

Bij de Samsung Galaxy S24 Ultra zullen we ook veranderingen in het design gaan zien. Samsung zou volgens de geruchten afstappen van het curved-scherm, dat doorloopt aan de zijkanten. Samsung zou bij de Galaxy S24 Ultra kiezen voor een plat scherm zonder de rondingen. Het design moet ermee meer overeenkomen met die van de nieuwe vouwbare smartphones; de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Volgens de bron Ice Universe wordt de Galaxy S24 Ultra 79 millimeter breed. De Galaxy S23 Ultra was 78,1 millimeter breed. Eerder ging ook al het gerucht dat Samsung de Galaxy S24 Ultra zou voorzien van een titanium frame. We verwachten verder een nieuwe 50 megapixel 3x sensor in het toestel.

I think the middle frame design of the Galaxy S24 Ultra is like the middle frame of the folding phone we saw not long ago. The front looks very wide because it is curved. pic.twitter.com/x5T89XGu6u — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 22, 2023

De smartphoneserie wordt waarschijnlijk pas begin volgend jaar aangekondigd. Eerst verwachten we een Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 719,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 929,00 euro