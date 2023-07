‘Samsung gaat bij Galaxy S23 FE weer onderscheid maken tussen regio’s met chipset’

Het type processor dat gebruikt wordt in toestellen van Samsung kan soms verschillen tussen regio’s. Met de aankomende Samsung Galaxy S23 FE lijkt dat eveneens te gebeuren, waarbij het gaat tussen de Exynos 2200 en de Snapdragon 8 Gen 1.

Exynos of Snapdragon voor Galaxy S23 FE

De nieuwe Samsung Galaxy S23 FE zou later dit jaar aangekondigd moeten worden. Over de processor die nu gebruikt gaat worden in het toestel is nu het nodige aan nieuws opgedoken. Uit nieuwe ondersteuningpagina’s en benchmarks komt naar voren dat Samsung bij de release van de Galaxy S23 FE in verschillende regio’s andere processoren zal gebruiken. Zo zal het toestel geleverd worden met een Exynos 2200 chipset of juist een Snapdragon 8 Gen 1 processor. Die laatste wordt doorgaans gezien als meer efficiënt en energiezuiniger.

Eerder verschenen Galaxy S23 renders

De wereldwijde versie zal geleverd worden met een Exynos 2200 chipset van Samsung zelf. Deze chipset kennen we van bijvoorbeeld de Galaxy S22-serie. In onze Galaxy S22 review na 8 maanden, moesten we helaas concluderen dat het niet echt lekker zit met de efficiëntie van de batterij. Iets wat onderstreept werd door meer gebruikers. In Amerika zal Samsung de Galaxy S23 FE uitbrengen met de Snapdragon chipset van vorig jaar. Beide modellen komen met 8GB aan werkgeheugen.

Naar verwachting komt Samsung in het derde kwartaal met de aankondiging van de Samsung Galaxy S23 FE. Volgens de berichten komt het toestel op de markt met een 6,4 inch AMOLED-scherm, een 4500 mAh batterij met 25W opladen en een camera, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een 50 megapixel hoofdcamera. De laatste keer dat een FE-model uitgebracht werd in de Galaxy-lijn was de Samsung Galaxy S21 FE.