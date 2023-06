Samsung Galaxy S23 FE renders laten een bekend ontwerp zien

Samsung lijkt serieus werk te maken van de Samsung Galaxy S23 FE. De nieuwe smartphone wordt binnenkort verwacht, en dankzij het wereldwijde web hebben we nu beelden van het toestel. De smartphone laat een bekend ontwerp zien.

Renders Galaxy S23 FE

De Samsung Galaxy S23-serie zal binnenkort uitgebreid worden met de nieuwe Samsung Galaxy S23 FE. De smartphone van het merk zal daarbij het nieuwe Fan Edition-model zijn, waarbij het de Galaxy S20 FE en Galaxy S21 FE op zal volgen. Het is onduidelijk wanneer Samsung het nieuwe toestel aankondigt. Al sinds de vermeende Galaxy S22 FE gaan er berichten rond over het wel of niet nog uitbrengen van een FE-model. Met de publicatie van de beelden lijkt de Galaxy S23 FE er dan echt aan te komen. Echter is het nog wel afwachten of Samsung het toestel ook in ons land uitbrengt. Volgens eerdere berichten zou Samsung er voor kiezen om het toestel enkel in geselecteerde markten uit te brengen.

Samsung zou bij het ontwerp van de Galaxy S23 FE gekeken hebben naar dat van de Galaxy A54. Daar doet de telefoon namelijk niet alleen sterk aan denken, hij is ook qua formaat vrijwel gelijk aan het model uit de A-serie, dat we eerder hebben besproken in de Galaxy A54 review. Achterop zien we de designtaal van Samsung met drie losse cameramodules. Rechts zitten de volumetoets en power-button. De sleuf voor de simkaart zit bovenop.

Het scherm van de Galaxy S23 FE zou een 6,4 inch AMOLED-paneel zijn met een vingerafdrukscanner. Naar verluidt zou Samsung het toestel uit willen brengen met een 4500 mAh batterij en 25W laden. Samsung lijkt verder te kiezen voor een Exynos 2200 chipset, een 50 megapixel hoofdcamera, minimaal 6GB aan werkgeheugen en tenminste 128GB opslagruimte. Die eerder genoemde chipset kennen we uit de Galaxy S22-serie. In onze Galaxy S22+ review na 8 maanden, hebben we uitgebreid beschreven waarom dit niet de beste keuze is.

Wanneer Samsung precies het nieuwe toestel aan ons voorstelt is niet bekend. Eerdere berichten spraken over het derde kwartaal van 2023.

