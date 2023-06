‘Samsung Galaxy S23 FE komt in derde kwartaal, wel met Exynos’

Wel, niet, wel, niet… we hebben het over de komst van de Samsung Galaxy S23 FE. De nieuwe smartphone lijkt er nu toch echt aan te komen, en wel in het derde kwartaal van 2023. Er is nog meer informatie.

Galaxy S23 FE in derde kwartaal

In het derde kwartaal van dit jaar kunnen we een nieuwe Galaxy-telefoon verwachten. En deze keer zou dat dan toch echt de Samsung Galaxy S23 FE moeten zijn. De smartphone is al vaak in het nieuws gekomen, maar een releasedatum ontbreekt maar steeds. Daarbij gingen er ook berichten rond in het verleden over de S22 FE, maar die kwam ook maar niet.

In navolging op het grote succes van de Galaxy S20 FE en later de minder populaire Galaxy S21 FE, zou Samsung nu toch weer een Fan Edition uit willen brengen. Het toestel zou inmiddels door de keuring voor een batterijcertificaat zijn gekomen. De aankondiging staat nu dus naar verluidt gepland voor Q3 2023, waarbij het toestel in het vierde kwartaal van 2023 en eerste kwartaal van 2024 uitgebracht wordt.

We verwachten in het toestel een Exynos chipset, waar Samsung bij de S23-serie juist koos voor een Snapdragon 8 Gen 2. De Samsung Galaxy S23 FE komt met vermoedelijk de Exynos 2200 chip, welke we kennen uit de modellen uit de S22-serie. Vrij opvallend, aangezien de prestaties en met name de accuduur van de serie niet bepaald als pluspunt worden gezien, zo schreven we ook in de Galaxy S22+ review na 8 maanden.

Andere specificaties waarover gesproken wordt zijn de 50MP hoofdcamera met 8K video-opname, 128GB/256GB aan opslagruimte en een 4500 mAh batterij met 25W opladen. Overigens is het nog niet bekend in welke landen de telefoon uitgebracht wordt. Of Nederland hoort tot de landen waar het toestel zal verschijnen, is dan ook nog niet bekend.

