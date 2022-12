‘Samsung Galaxy S22 FE komt toch; eerste details opgedoken’

Als de nieuwste berichten kloppen, dan kunnen we binnenkort een nieuwe Fan Edition-smartphone verwachten. De berichten gaan over de Samsung Galaxy S22 FE. Over dit toestel komen we nu meer te weten.

Samsung Galaxy S22 FE onderweg?

In de Galaxy S22-serie hebben we op dit moment drie verschillende smartphones. Dit zijn de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. We kunnen hier volgens de berichten nog een vierde smartphone bij verwachten. Hierbij gaat het om de Samsung Galaxy S22 FE, ofwel de Fan Edition, die het beste combineert van de S22-serie, maar dan met een gunstigere prijs. We zagen dit eerder al in de vorm van de Galaxy S21 FE en de Galaxy S20 FE.

Volgens de bron komt de Galaxy S22 FE binnenkort. Dat kan zomaar januari zijn; want in dezelfde maand werd vorig jaar de Galaxy S21 FE aangekondigd. De Galaxy S21 FE werd daarmee later uitgebracht dan de S20 FE. Die S20 FE werd trouwens een flinke hit, terwijl dit minder het geval was bij de S21 FE. Eén van de verklaringen kan zijn dat een maand na de S21 FE aankondiging de Galaxy S22-serie al werd aangekondigd.

De Galaxy S21 FE

Het duurde overigens een tijd voordat de Samsung Galaxy S21 FE werd uitgebracht. De release werd maand-op-maand uitgesteld. Dat lijkt nu ook bij de S22 FE te gebeuren, waarvan van de zomer nog werd gezegd dat deze telefoon niet uitgebracht zou worden. Samsung zou echter de Galaxy A74 niet willen uitbrengen en daarvoor de Galaxy S22 FE aan willen bieden. Volgens een bron komt de Samsung Galaxy S22 FE met een Exynos 2300 chipset en een 108 megapixel hoofdcamera.

Een datum waarop we de Samsung Galaxy S22 FE gaan zien is nog niet opgedoken. Ook informatie over een prijs ontbreekt. De Galaxy S21 FE kwam op de markt voor 699 euro, de Galaxy A73 voor een prijs van rond de 500 euro. Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.