Samsung Galaxy A34 review: de perfecte smartphone voor 300 euro

Samsung heeft met de Galaxy A-serie al meermaals bewezen dat een prima smartphone geen smak geld hoeft te kosten. Hoe zit het met de Samsung Galaxy A34? Wat haal je voor zo’n 300-350 euro in huis? We nemen de proef op de som in de Samsung Galaxy A34 review.

Review Samsung Galaxy A34

De Samsung Galaxy A54 review verscheen onlangs al op DroidApp. Dat toestel wist een prima score achter te laten. Dit toestel bewees namelijk in onze test dat je lang niet altijd een dure smartphone van meer dan 1000 euro nodig hebt. De Galaxy A54 is dan weliswaar vele malen voordeliger dan de S-serie, maar het kan nog goedkoper; in de vorm van de Samsung Galaxy A34. In de afgelopen weken hebben we deze stijlvolle telefoon getest. Onze bevindingen delen we in deze Samsung Galaxy A34 review.

Verkooppakket

De toestellen van Samsung moeten het niet hebben van het rijk uitgeruste verkooppakket. Dit doen merken als Motorola, Xiaomi en OnePlus beter. Je vindt in het pakket van de Galaxy A34 enkel de simnaald, USB-C kabel en wat papierwerk. Dit betekent dat je ook een oplader zelf moet regelen. De smartphone ondersteunt 25W opladen. Ook een hoesje moet je zelf regelen.

Design en interface

In vergelijking met de Samsung Galaxy A54 is de Galaxy A34 een slagje groter. Dit resulteert ook in het grotere scherm, dat een grootte biedt van 6,6 inch. Toch is er goed mee te werken, in ieder geval als je net als mij over wat grotere handen beschikt. Het display biedt een Full-HD resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Op zonnige dagen is het scherm nog vrij goed afleesbaar, in direct zonlicht is dit wat lastiger, maar niet totaal onmogelijk. Anders dan bij de Galaxy A54 is de front-camera niet in de punch-hole verwerkt, maar zit deze in de notch.

Samsung heeft de vingerafdrukscanner in het scherm geïntegreerd. Hoewel deze niet zo snel is als bij de high-end toestellen, voldoet hij meer dan prima en kan de telefoon snel genoeg ontgrendeld worden. Bij de achterzijde van de Galaxy A34 zien we de nieuwe ontwerpstijl die Samsung sinds de S23-modellen hanteert. Dit betekent geen camera-eiland meer, maar drie losse lenzen die uit de achterkant komen.

Onderop heeft Samsung een USB-C poort geplaatst, net als de speaker van het toestel. Er is geen 3,5 millimeter aansluiting aanwezig voor een headset, maar natuurlijk kun je wel een Bluetooth-headset koppelen.

Interface

Als we kijken naar de interface van de Samsung Galaxy A34, dan valt op dat deze vrijwel niet verschilt met die van de andere modellen van Samsung. De smartphone draait op Android 13 en heeft de eigen skin One UI aan boord. Deze werkt zoals je mag verwachten van Samsung en wanneer je eerder al Samsung hebt gebruikt, zul je er snel mee uit de voeten kunnen. Kom je van een ander merk, ook dan zal het niet een al te ingewikkeld proces worden. Let op bij het instellen van de telefoon, dat je niet ongemerkt een vinkje laat staan, want voor je het weet staan er weer bloatware-apps op. Samsung laat je de apps wel weer verwijderen, maar dit had zeker anders gemogen.

Communicatie

Bellen en sms’en is allemaal geen probleem met de Samsung Galaxy A34. De telefoon doet wat hem gevraagd wordt. De gesprekskwaliteit is van prima kwaliteit en de persoon aan de andere kant van de lijn is goed te verstaan. Voor telefoontjes maak je gebruik van de Telefoon-app van Samsung zelf; voor het versturen van berichten is er de app van Google.

Internetten is natuurlijk onmisbaar op een smartphone. De Galaxy A34 kan overweg met WiFi, maar natuurlijk ook met het 5G-netwerk. Er is ruimte voor twee simkaarten. Houd er rekening mee dat je naast je simkaart ook een geheugenkaart kunt plaatsen voor het uitbreiden van het geheugen. Dit gaat dan wel ten koste van het tweede slot voor de simkaart. Internetten kan met de Samsung Internet browser, maar je kunt ook de Chrome-browser gebruiken.

Multimedia

Op het gebied van multimedia is de telefoon van verschillende gemakken voorzien. Onder andere de basisdingen zijn natuurlijk aanwezig. Dit betekent een speaker aan de onderkant en een prima scherm. Natuurlijk merk je verschil met high-end toestellen, maar slecht vinden we het scherm van de A34 verre van. Het is goed afleesbaar, duidelijk, biedt voldoende kleuren en heeft een hoge verversingssnelheid.

Voor het afspelen van muziek worden de speaker boven het scherm, en de speaker aan de onderkant gebruikt. De geluidskwaliteit van de smartphone is niet bijzonder en klinkt wat vlak, maar voor de prijs van het toestel is het lang niet slecht. Er is geen 3,5 millimeter aansluiting aanwezig voor een headset, dus als je via oortjes wilt gebruiken om naar je muziek te luisteren, dien je deze via Bluetooth te koppelen.

Camera

De Samsung Galaxy A34 wordt voorzien van drie camera’s, waarbij de hoofdcamera 48 megapixel telt. Verder heb je een 8 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens tot je beschikking. De camera-app is prettig en begrijpelijk in gebruik. Voor het bekijken van de foto’s is de Galaxy voorzien van de galerij-app van Samsung, maar je kunt ook aan de slag met de Google Foto’s app, of een andere applicatie uit de Google Play Store.

De fotokwaliteit hebben we uiteraard ook uitgebreid bekeken op het grote scherm. Geconcludeerd kan worden dat de Galaxy A34 echt hele acceptabele foto’s schiet. Doorgaans komt er altijd wel een bruikbaar kiekje uit. Foto’s zijn doorgaans goed van kleur, al vallen er wel een aantal zaken op bij de groothoeklens. Zoals we al in de review van de Galaxy A54 zeiden, waar dit probleem ook optrad, is die lens van duidelijk mindere kwaliteit. De randen en hoeken zijn verre van scherp en daarnaast zien we hier ook duidelijke kleurverschillen. Let op de bomen naast de grachten, waar deze bij de groothoeklens veel meer verzadigd zijn.

Zoomen kan ook met de telefoon, maar dit gebeurt softwarematig, waardoor er kwaliteitsverlies optreedt. Toch zijn dit met regelmaat ook nog best redelijke foto’s. In omgevingen met minder licht, zoals de stationshal, zien we duidelijker dat het een minder duur toestel is. De beelden zijn dan minder scherp. De foto’s die we met de A34 hebben gemaakt, vind je in het digitale fotoalbum.

Video’s en selfie

Het maken van video’s kan met de camera in 4K, in Full-HD en HD. De beelden worden gemaakt met 30 frames per seconde. 60fps is niet mogelijk met de A34. Selfies kun je schieten met de 13 megapixel front-camera. Die foto’s zijn aardig, maar niet heel bijzonder. De video die we met het toestel hebben geschoten, kun je hieronder bekijken. De videokwaliteit is best oké, maar door het gebrek aan beeldstabilisatie, kunnen beelden wat schokkerig zijn. Beeldstabilisatie zien we doorgaans pas bij duurdere smartphones, dus een nadeel is dit niet.



Prestaties en accu

Samsung heeft de MediaTek Dimensity 1800 octa-core processor gestopt in het toestel. Hoewel de telefoon zo’n 300 euro kost, hebben we in de afgelopen weken geen enkel probleem ondervonden met de rekenkracht of snelheid van het toestel. De processor heeft ons namelijk geen moment in de steek gelaten. Dit samen met de 6GB aan werkgeheugen kun je prima uit de voeten met het toestel. Wanneer je geen onwijs zware spellen speelt, is ook het spelen van games geen probleem op de Galaxy A34.

De Samsung Galaxy A34 is beschikbaar met 128GB of 256GB opslagruimte. In beide gevallen kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Dat is mooi meegenomen!

Batterij

De 5000 mAh batterij van de Galaxy A34 geeft je voldoende energie om het met vrij intensief gebruik een hele dag uit te houden. Gebruik je het toestel minder vaak, dan is twee dagen ook goed te halen. De gemiddelde gebruiker zal er ongeveer 1,5 dag mee redden. De schermtijd die we noteren ligt ongeveer rond de vier uur. Het opladen kan met een maximale kracht van 25W. Hiermee loopt het toestel wat achter op de concurrentie, zoals de OnePlus Nord CE 3 Lite die 67W laden biedt. Zie daarvan hier de OnePlus Nord CE 3 Lite review. Een oplader wordt niet meegeleverd, dus die moet je nog zelf aanschaffen.

Updatebeleid

Een ijzersterk pluspunt van de Samsung Galaxy A34 is het updatebeleid van de telefoon. Het toestel mag dan relatief laag geprijsd zijn, dit is niet te merken aan de updatebelofte die door Samsung wordt gedaan. Jaren geleden was het updatebeleid van Samsung en vele andere fabrikanten maar matig, Samsung spant inmiddels de kroon met het uitrollen van updates. Voor de Samsung Galaxy A34 kun je rekenen op maar liefst vier Android-updates (Android 14, 15, 16 en 17) en vijf jaar beveiligingsupdates. Keurig.

Beoordeling

In de afgelopen drie weken hebben we ons prima vermaakt met de Samsung Galaxy A34. Grote verschillen met zijn duurdere broer, de Galaxy A54, zijn er niet eens zozeer opgemerkt. De telefoon kan prima alles bijbenen, levert prima specificaties en dit alles voor een prettige prijs, een stijlvol jasje en niet te vergeten; een geweldig updatebeleid. Hiermee heb je aan de Galaxy A34 een toestel waar je lange tijd plezier van zult hebben. Sterker nog; echte minpunten hebben we niet gevonden bij de A34. Behalve dat de groothoeklens wat minpunten kent. We kunnen niet anders dan deze Galaxy A34 met een heel goed rapport naar huis sturen.

De smartphone heeft een adviesprijs van 389 euro. Inmiddels ligt de prijs rond de 350 euro. Dankzij verschillende aanbiedingen die er nu zijn, kun je het toestel al voor ongeveer 300 euro in huis halen. De telefoon is verkrijgbaar bij de onderstaande winkels. Daar zie je hem soms ook in combinatie met een voordelig abonnement, wat mogelijk interessant kan zijn.

Samsung Galaxy A34 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro