Sony WF-C700N review: heel fijn luistergenot voor goede prijs

Sony is een fabrikant die in vele markten producten aanbiedt. Waaronder ook in het audio-segment. Onlangs werden de betaalbare Sony WF-C700N earbuds aangekondigd. Onze ervaringen hiermee lees je in onze review.

Sony WF-C700N: onze ervaringen

Niet alleen smartphones worden door Sony uitgebracht. Het merk is bekend in vele markten. Denk aan de populaire Alpha-camera’s, Bravia televisies en… audioproducten. De fabrikant kwam onlangs met de aankondiging van de Sony WF-C700N. Deze earbuds kenmerken zich, op papier, door uitstekende prestaties en mogelijkheden, en dit voor een nette prijs. In de afgelopen weken hebben we de nieuwe earbuds van Sony uitgebreid kunnen testen. We delen onze ervaringen in deze review.

Verkooppakket

In de vierkante verpakking van de Sony WF-C700N vind je de basisbenodigdheden. Meer heb je ook niet nodig. Dit betekent dat je er de oordopjes terugvindt, in de case, samen met een hele korte USB-C kabel en nog twee verschillende maten dopjes. In een kleiner doosje vind je nog wat papierwerk. De earbuds van Sony zijn IPX4-gecertificeerd en bestand tegen spetters en zweet.

Koppelen

De Sony WF-C700N kun je gemakkelijk en snel koppelen met je (Android-) toestel, doordat deze oortjes direct herkend worden door het toestel dankzij Fast Pair. Overigens kun je deze Sony natuurlijk ook koppelen aan je Apple iPhone of een ander product dat over Bluetooth beschikt. Zo kun je met Swift Pair je koptelefoon koppelen met een Windows 10- of Windows 11-apparaat. Er is ook ondersteuning voor Multipoint Bluetooth. Wanneer er twee apparaten zijn verbonden, kan hiermee bij een binnenkomende oproep automatisch hier naartoe overgeschakeld worden.

Voor Android en voor iOS kun je de Headphones Connect app downloaden op je smartphone. Daarmee kun je de geluidskwaliteit nog verder personaliseren naar eigen wens. Ook kun je verschillende soorten instellingen aanpassen. Hiermee maak je de Sony WF-C700N helemaal eigen. Het koppelen ging niet altijd direct even goed, waardoor je niet direct van je muziek kon genieten. Dit was het geval bij meerdere toestellen. Mogelijk kan Sony dit verhelpen met een firmware-update.

Headphones Connect app

De Sony Headphones Connect app kennen we al van andere audioproducten van Sony. Als je de oortjes al via Bluetooth hebt gekoppeld, kom je direct uit bij de gekoppelde headset. Wanneer je inlogt met een account, krijg je nog meer personalisatiemogelijkheden. Dit kan eventueel ook een Google- of Facebook-account zijn. Zo kan de adaptieve geluidsregeling beter ingesteld worden, waarmee acties geleerd worden in de manier waarop het omgevingsgeluid wordt ingenomen. Je kunt deze instellingen aanpassen voor verschillende locaties. Denk aan je werk, thuis of in het openbaar vervoer.

Verder krijg je activiteit-statistieken, met hoe je je oortjes gebruikt en kunnen instellingsgegevens geback-upt worden in je account, wat handig is als je van telefoon wisselt. Het instellen van 360 Reality Audio behoort eveneens tot de mogelijkheden in de Headphones Connect app. Deze functie werkt met slechts een paar muziekdiensten, waaronder Tidal. Spotify, YouTube (Music) en Deezr behoren helaas niet tot de ondersteunende apps.

Een van de handige eigenschappen van de Sony Headphones Connect app, is dat je nauwkeurig de Noise Cancelling in kunt stellen. Wil je dat omgevingsgeluid volledig gefilterd wordt, of juist niet, en wil je daarbij dat de stemmen wel of niet te horen zijn door je muziek? Het is fijn dat Sony je zoveel extra opties geeft.

Geluidskwaliteit

Sony en een goede geluidskwaliteit gaan hand in hand en dat is bij deze WF-C700N niet anders. We beginnen bij het laag, de bastonen zijn prettig binnen de kaders zonder clipping. De app heeft verschillende standen maar in de standaard modus heeft het laag een mooie warme kleur. Persoonlijk zouden wij er niet nog heel veel extra bas bij draaien.

In het midden zijn de stemmen helder en goed te verstaan. In het hoog mag het wel een klein beetje minder en het maakt dan niet uit of we Avicii’s Hey Brother spelen of een klassieker als Toto’s Africa. Met vrijwel elk genre weten deze Sony in-ears wel raad. Ben je toch niet helemaal tevreden over de geluidskwaliteit, dan kun je nog in de eerder genoemde Headphones app terecht voor de equalizer.

Opvallend is dat de muziek niet automatisch gepauzeerd wordt als je een oortje uit je oor haalt. Wel kun je een actie toewijzen aan een oortje, dat je met een druk op de knop je muziek kunt pauzeren. Het bedienen van het volume kan door een actie toe te wijzen aan één van de oortjes. Met één keer tikken wordt het volume verhoogd, door de knop ingedrukt te houden wordt het volume verlaagd. De Sony WF-C700N headset zit prettig in het oor en blijft goed zitten. Desgewenst kun je kiezen uit in totaal vormen oortjes die meegeleverd worden.

Accu en case

De Sony WF-C700N wordt zoals alle earbuds geleverd in een case. Deze voelt wat goedkoop aan, maar dat mag de pret niet drukken. De earbuds zelf geven je een batterijduur van 7,5 uur met ANC aan. Met Bluetooth en ANC aan haal je ook nog 7,5 uur uit de case. In totaal dus 15 uur. Volgens Sony kun je 10 + 10 uur met de oordopjes doen als je ANC hebt uitgeschakeld. Dat is voor de buds zelf prima, maar bijvoorbeeld bij de OnePlus Nord Buds 2 pomp je in totaal 27 uur uit de oordopjes en case. Toch zien we in vergelijking met concurrenten rond dezelfde prijs geen grote verschillen, dus een groot nadeel is het zeker niet voor de Sony.

Beoordeling

Wanneer je op zoek bent naar een echt goede geluidskwaliteit oordopjes, met een prima batterijduur, fijne extra mogelijkheden zonder de hoofdprijs te betalen, dan kun je haast niet om de Sony WF-C700N heen. Deze earbuds zullen je namelijk niet teleurstellen. Voor 120-130 euro krijg je namelijk een set oordopjes die precies doen wat je ervan verwacht. Grote nadelen zijn we niet tegengekomen. Misschien is het jammer dat je de case niet draadloos, maar enkel via USB-C kunt opladen. Ook stopt de muziek niet automatisch als je de earbuds uit je oren haalt. Kun je hier prima mee leven; dan kunnen we je de Sony WF-C700N zeker aanraden.

Je kunt voor de Sony WF-C700N terecht bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Amazon