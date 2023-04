OnePlus Nord CE 3 Lite review: de nieuwe aanval in het middensegment

In rap tempo brengen fabrikanten nieuwe smartphones uit in het middensegment. We zien dat nu ook bij OnePlus, dat de OnePlus Nord CE 3 Lite uitbrengt. De nieuwe telefoon hebben we de afgelopen weken getest. Onze ervaringen delen we in de review.

OnePlus Nord CE 3 Lite review

In het middensegment heeft OnePlus al de nodige ervaring als het gaat om smartphones. Begin april de OnePlus Nord CE 3 Lite toegevoegd aan het portfolio van de fabrikant. Een toestel met een prijs van net wat meer dan 300 euro, maar wel van de nodige gemakken voorzien. Is dat voldoende om de telefoon in dit segment te laten slagen? Dat zoeken we voor je uit in de OnePlus Nord CE 3 Lite review.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de OnePlus Nord CE 3 Lite is niet veel anders dan die van andere toestellen van het merk. Dit betekent dat je ook bij deze smartphone een uitgebreid pakket krijgt. In de doos zit naast het toestel zelf, de roodgekleurde datakabel, de snelle 67W oplader, een simnaald, wat papierwerk, stickertjes en een siliconen hoes. Erg netjes voor deze prijs. OnePlus heeft de telefoon vanuit de fabriek ook direct voorzien van een (plastic) screenprotector.

Design en interface

Bij de aankondiging van de OnePlus Nord CE 3 Lite zagen we twee kleuren van het toestel. Wij hebben de grijs-zwart gekleurde, en onder bepaalde lichtomstandigheden lijkt deze een beetje een donkergroen effect te geven. Wil je minder anoniem door het leven, dan is de telefoon er ook in een limoengroene kleur. Hiermee val je gegarandeerd op.

Voorop zit een 6,72 inch IPS LCD-scherm dat een Full-HD+ resolutie aflevert, samen met een verversingssnelheid van 120Hz. De beeldkwaliteit is voor de prijs van deze smartphone in orde, bovenin het scherm zit een 16 megapixel front-camera.

De achterkant van het toestel is erg gevoelig voor vingerafdrukken. Hier heb je vanzelfsprekend geen last van als je een hoesje om het toestel heen gebruikt. De smartphone van OnePlus biedt op het oog twee camera’s, maar heeft in de onderste module nog een extra lens. Bovenin een 108 megapixel lens, in de onderste module twee 2MP lenzen, waarop we later in de OnePlus Nord CE 3 Lite review nog uitgebreider op terugkomen.

De zijkanten kennen een matte afwerking en zijn ietsje ruwer. Erg prettig, want hierdoor ligt het toestel erg prettig in de handen heb je meer grip. Aan de onderzijde van de OnePlus Nord CE 3 Lite komen we een hoofdtelefoonsansluiting tegen, de zogenaamde 3,5 mm poort. De volumetoets en het simkaartslot zit links, de vingerafdrukscanner rechts. Deze reageert vrij direct.

Interface

Waar Xiaomi met een directe concurrent voor dit toestel, de Xiaomi Redmi Note 12 Pro (review), levert met Android 12, pakt OnePlus dit duidelijk beter aan. De smartphone wordt geleverd met Android 13 en de OxygenOS 13.1 skin. De interface is in de laatste jaren steeds meer naar het speelsere ColorOS van Oppo getrokken, maar werkt nog steeds prettig in het dagelijks gebruik.

Je kunt verschillende zaken personaliseren, zoals natuurlijk de achtergrond, maar ook het lettertype, de pictogrammen, kleuren en meer. Je kunt ook de hele statusbalk aanpassen, zodat je bijvoorbeeld alleen de pictogrammen ziet die jij zelf belangrijk vindt.

Communicatie

De OnePlus Nord CE 3 Lite maakt verbinding met het 5G-netwerk, al kan het natuurlijk ook overweg met de andere netwerken. We hebben geen gekke eigenaardigheden ontdekt en ook op het gebied van bellen is er niets op aan te merken. De gesprekskwaliteit is in orde. Bellen en sms’en gaat via de eigen apps van Google, die je standaard al terug kunt vinden op het toestel.

Voor het surfen op het web is de Nord CE 3 Lite uitgerust met WiFi en kun je de Google Chrome browser gebruiken. De telefoon voert ook hierin zijn taken goed en snel uit.

Multimedia

Het scherm is prima om filmpjes op te kijken. Voor de muziekliefhebber heeft de OnePlus Nord CE 3 Lite ook nog voldoende mogelijkheden en opties. Bij het afspelen van muziek worden de twee speakers gebruikt, aan de voor- en onderkant van het toestel. Daarbij biedt de smartphone de Ultravolumemodus, waarmee het volume opgevoerd wordt naar 200 procent. Dit is inderdaad erg luid, maar geen verdubbeling van wanneer het volume op 100 procent staat. We zijn onder de indruk van de geluidskwaliteit in dit toestel. Een goede balans tussen hoge- en lage tonen en zonder vervelende bijeffecten op hoog volume.

Dat is echter niet het enige waar OnePlus de muziekliefhebber in tegemoet komt. Zo biedt de OnePlus Nord CE 3 Lite niet alleen de mogelijkheid om een headset te koppelen via Bluetooth, je kunt ook de 3,5 millimeter hoofdtelefoonaansluiting gebruiken.

Camera

De OnePlus Nord CE 3 Lite is uitgerust met drie camera’s, waarbij de hoofdcamera 108 megapixel telt. Daarbij ‘hangen’ er nog twee 2 megapixel camera’s bij. Bedoeld voor de diepte en de macro, maar de ervaring leert dat deze ‘simpele’ lensjes er toch voornamelijk voor de sier zitten en niet hèt verschil maken. Volgens OnePlus kun je tevens met de camera 3x zoomen, zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. Een nogal gewaagde uitspraak, aangezien dit toch echt softwarematig gebeurt, omdat een telelens ontbreekt.

De camera-app op de smartphone laat zich prettig bedienen, maar is niet de snelste. Met een druk op de knop kun je dus zoals gezegd gelijk 3x inzoomen. We kijken gelijk even naar de kwaliteit, want zien we echt geen kwaliteitsverlies zoals OnePlus belooft? We kunnen je uit de droom helpen; het verlies in kwaliteit zie je vrij duidelijk. Er mist scherpte en doortekening en dat scharen wij toch echt onder kwaliteitsverlies.

Maar hoe zit het verder met de fotokwaliteit, weet de 108 megapixel camera zich te bewijzen? Nou, niet volledig. We kennen toestellen die net wat mooiere foto’s afleveren in dit segment. Luchten veranderen met regelmaat in uitgevreten partijen en ook zijn beelden lang niet over de hele breedte scherp. Voor deze prijs zouden we de fotokwaliteit omschrijven als aardig. In de donkere uren zien we best wel aardige plaatjes. De foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, hebben we voor je verzameld in ons digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera laat je video’s maken in 1080p of 720p. Verder zijn er geen instellingen beschikbaar wat betreft de mogelijkheden. De videokwaliteit is matig; erg schokkerig en bij het terugkijken van de video valt op dat het beeld met regelmaat erg ‘stoot’. De video-sample kun je hieronder bekijken.



Prestaties en accu

Hoe zit het met de prestaties van de OnePlus Nord CE 3 Lite? De telefoon is uitgerust met een Snapdragon 695 chipset van Qualcomm. Deze voert taken redelijk snel uit, zoals je mag verwachten van een toestel rond de driehonderd euro. Razendsnel is hij echter niet, zo duurt het even voordat bijvoorbeeld de camera is opgestart. Echter is het opvallend dat het dezelfde chipset is als de vorig jaar uitgebrachte OnePlus Nord CE 2 Lite.

Samen met deze processor heeft de telefoon ook nog 8GB aan werkgeheugen. De OnePlus wordt geleverd met 128 gigabyte aan opslagruimte. Dit zal voor de meeste gebruikers in dit segment voldoende zijn. De 256GB versie is niet verkrijgbaar in ons land. Wel kun je het geheugen zelf uitbreiden met een microSD-geheugenkaart.

Updatebeleid

We besteden graag aandacht aan het updatebeleid. Dit doen we in elke review, en dus ook bij de OnePlus Nord CE 3 Lite. We hebben navraag gedaan bij OnePlus over welke updates, we hoe vaak kunnen verwachten. Voor de Nord CE 3 Lite belooft OnePlus twee Android versie-updates. De beveiligingsupdates gaan nog wat langer door, drie jaar. Deze security-patches worden eenmaal per twee maanden uitgerold. Erg netjes voor een toestel voor dit budget. Ook duidelijk beter dan de eerder genoemde Xiaomi, daarvan wordt geen uitspraak gedaan over updates.

Accuduur

In de OnePlus Nord CE 3 Lite is een 5000 mAh batterij geplaatst. Deze kan razendsnel worden opgeladen, met een kracht van 67 watt. Deze snelle lader wordt gewoon meegeleverd met het toestel, dus hoef je niet zoals bij bijvoorbeeld Samsung nog zelf aan te schaffen. Het uithoudingsvermogen is natuurlijk erg afhankelijk van wat je met het toestel doet. Wij noteren een nette twee dagen bij matig tot gemiddeld gebruik. Bij intensief gebruik is een volle dag geen probleem voor de Lite.

Beoordeling

We hebben de afgelopen weken de OnePlus Nord CE 3 Lite uitgebreid getest. De smartphone laat een prima indruk achter, al hadden we gehoopt op net wat meer snelheid. Al is de telefoon niet traag, het is wel dezelfde chipset als in het toestel van vorig jaar. Daarbij kunnen er nog wat dingen gefinetuned worden bij de camera. Slecht is het toestel echt niet. Je krijgt lange tijd updates, er is een goede geluidskwaliteit en een prima accuduur met snelladen.

Alternatieven voor de OnePlus Nord CE 3 Lite zijn er voldoende. Denk aan de eerder genoemde Xiaomi Redmi Note 12 Pro, maar ook aan een ander toestel van de fabrikant, de Poco X5 Pro (review). Dat toestel heeft eveneens een 108 megapixel camera aan boord, en voorziet verder een snellere chipset en een AMOLED-scherm. Wel moet je het dan doen met de MIUI interface, en daar is niet iedereen even gecharmeerd van. Ook is hij een paar tientjes duurder dan de OnePlus. Ook bij Motorola kun je shoppen, waar je terecht kunt voor de Motorola Edge 30 Neo (review). Bij Samsung kun je terecht voor de Galaxy A34.

De OnePlus Nord CE 3 Lite is te koop bij: OnePlus zelf, Coolblue, Belsimpel, Mobiel en bij Bol.com. Tijdelijk krijg je gratis de OnePlus Nord Buds hierbij cadeau. De uitlevering van het toestel start 20 april.