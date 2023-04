OnePlus presenteert betaalbare OnePlus Nord CE 3 Lite en Nord Buds 2

Het middensegment is uitgebreid met een nieuwe smartphone van OnePlus. Het bleef even stil met aankondigingen in de Nord-serie, maar vandaag kunnen we kennismaken met de Nord CE 3 Lite en Nord Buds 2.

OnePlus Nord CE 3 Lite

De OnePlus Nord CE 3 Lite is de nieuwste smartphone van OnePlus waarmee het marktaandeel van concurrenten wil wegsnoepen. Kenmerkend is de 5000 mAh accu van het toestel, die gelijk met de meegeleverde 67W snel opgeladen kan worden. Hierbij zorgen twaalf sensoren ervoor dat het toestel niet te heet wordt. Maar er is meer. Denk aan de twee kleuren waaruit je kunt kiezen. Zo is er naast een grijze kleur, ook een limoenkleur waarmee je zeker weten opvalt.

OnePlus voorziet de Nord CE 3 Lite van een 6,72 inch Full-HD+ beeldscherm, dat een 120Hz verversingssnelheid biedt. De telefoon wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 695 processor, waarmee je bent verzekerd van toegang tot het 5G-netwerk. Vanuit de fabriek draait het toestel direct op Android 13 met de OxygenOS. OnePlus laat aan DroidApp weten dat er twee Android versie-updates komen en drie jaar beveiligingsupdates, welke om de maand worden uitgerold. Netjes voor een toestel van deze prijs.

Verder valt het toestel op door twee cirkels aan de achterkant, wat samen de camera vormt. In de onderste cirkel zitten twee camera’s; twee 2MP lenzen voor macro- en diepte. De hoofdcamera is een 108 megapixel lens. De 3x zoom functie die aanwezig is, moet inzoomen mogelijk maken zonder dat hierbij ingeleverd moet worden op de beeldkwaliteit. De OnePlus Nord CE 3 Lite komt met 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB.

Er zijn twee speakers aanwezig, waarbij OnePlus een speciale functie heeft ingebouwd waarmee het volume opgeschroefd kan worden naar 200 procent. Ook aanwezig is de 3,5 millimeter aansluiting voor het aansluiten van een headset.

De OnePlus Nord CE 3 Lite ligt vanaf 20 april in de winkels voor een prijs van 329 euro.

OnePlus Nord Buds 2

Als opvolging van de eerste generatie OnePlus Nord Buds, kunnen we vandaag kennismaken met de OnePlus Nord Buds 2. De nieuwe set earbuds zijn samen met de OnePlus Nord CE 3 Lite aangekondigd. Deze nieuwe headset is voorzien van een aantal verbeteringen, maar dit alles wel in combinatie met een lage prijs van 69 euro. Je kunt hierbij kiezen uit de kleuren wit en grijs.

De nieuwe OnePlus Nord Buds 2 biedt een accuduur van 7 uur. In combinatie met de oplaadcase is dit 36 euro. Met tien minuten laden heb je vijf uur muziekplezier, mits je dan wel ANC (active noise cancellation) uitgeschakeld laat. De Nord Buds 2 zijn IP55 gecertificeerd en kunnen gepersonaliseerd worden door op de knoppen te tikken en lang in te drukken voor het koppelen van een actie. Ook de Nord Buds 2 liggen vanaf 20 april in de winkel.