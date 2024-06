OnePlus Nord CE 4 Lite op foto verschenen: eerste specs bekend

OnePlus komt binnenkort met de nieuwe OnePlus Nord CE 4 Lite. De smartphone van de fabrikant is nu te zien op foto’s. Daarbij komt ook de eerste informatie over de specificaties van de telefoon voorbij.

OnePlus Nord CE 4 Lite is onderweg

OnePlus werkt achter de schermen aan meerdere smartphones. Zo verwachten we binnenkort de OnePlus Nord 4. Er is echter meer onderweg, want nu gaan er berichten rond over de nieuwe OnePlus Nord CE 4 Lite. De smartphone zal de huidige OnePlus Nord CE 3 Lite opvolgen. Maar wat kunnen we verwachten van het nieuwe mid-end toestel van de fabrikant?

Op de foto is in ieder geval al te zien dat er achterop een 50 megapixel camera te zien is. Deze zal bijgestaan worden door vermoedelijk een 2 megapixel dieptesensor. Volgens bronnen is de OnePlus Nord CE 4 Lite een rebranding van de niet hier verschenen Oppo K12x. Als dit klopt, dan wordt de smartphone verder uitgerust met een 6,67 inch OLED-scherm, voorzien van een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Tevens krijgt het toestel Android 14 met OxygenOS 14 als sausje.

De OnePlus Nord CE 4 Lite is ook in een benchmark opgedoken, net als in certificaten. Als deze informatie klopt, dan krijgt het toestel een 5500 mAh batterij met 80W snelladen. De processor is een Snapdragon 6s Gen 3 processor. Geruchten spreken over een release volgende maand. Wanneer we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.