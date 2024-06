OnePlus Nord 4 komt vermoedelijk in juli: specs opgedoken

Een nieuwe Nord-smartphone van OnePlus kunnen we naar verwachting deze zomer verwachten. In het nieuws gaat nu de OnePlus Nord 4 rond. Wat kunnen we van deze smartphone verwachten?

OnePlus Nord 4

De OnePlus Nord 3 werd afgelopen juli aangekondigd, en deze zomer kunnen we naar verwachting de opvolger van dit model verwachten. OnePlus zou volgens bronnen tussen 15-21 juli een nieuwe Nord-smartphone aankondigen. Het toestel zou de naam OnePlus Nord 4 krijgen.

De OnePlus Ace 3V, zoals de Nord 4 er waarschijnlijk uit komt te zien

Naar verwachting is de OnePlus Nord 4 een rebranding van de in China verschenen Ace 3V. Als dit het geval is, krijgt de OnePlus Nord 4 een Snapdragon 7+ Gen 3 chipset, waarmee het toestel een krachtige middenklasser wordt. Er zou dan ook gekozen worden voor een 6,74 inch 120Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2772 x 1240 pixels. De piekhelderheid zou uitkomen op 2150 nits.

De OnePlus Nord 4 zal verder uitgerust worden met 12GB/16GB RAM-geheugen, 256GB/512GB opslagruimte en een 5500 mAh batterij. Er zal verder een 50 megapixel OIS-hoofdcamera, samen met een 8MP groothoek en een 16MP selfielens. Tevens zal OnePlus de smartphone voorzien van Android 14 met OxygenOS.