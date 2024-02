OnePlus Nord 5, Nord CE 5 en CE 5 Lite duiken op: dit zijn de specs

De eerste informatie van drie nieuwe OnePlus Nord 5-modellen komen we te weten. Het gaat om informatie over de OnePlus Nord 5, de Nord CE 5 en Nord CE 5 Lite. De 4-serie wordt hiermee overgeslagen, zo lijkt het.

OnePlus Nord 5-modellen

Drie nieuwe modellen zitten er in de pijplijn van OnePlus. Een leaker genaamd Sanju, laat informatie los over de nieuwe Nord-toestellen van OnePlus. Het gaat om toestellen uit de vijfde generatie. In China is ‘4’ een ongeluksgetal en daarom wordt vermoedelijk dit cijfer overgeslagen. Dat zagen we al eerder, waarbij de OnePlus 5 de opvolger was van de OnePlus 3. Informatie die nu opduikt, gaat over de OnePlus Nord 5, Nord CE 5 en Nord CE 5 Lite.

Sanju meldde dat de Nord 5 waarschijnlijk zal worden uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC. Er wordt verwacht dat het ook een AMOLED-scherm van 6,7 inch of groter zal hebben, met een verversingssnelheid van 120 Hz. Aan de achterkant zal een primaire camera van 50 megapixels met OIS (Optical Image Stabilization) worden geïntegreerd. Aan de andere kant zal het Nord CE 5-model naar verluidt worden voorzien van de Snapdragon 7s Gen 2-chipset. Tenslotte zou de Chinese technologiereus de Nord CE 5 Lite op de markt kunnen brengen, uitgerust met de Snapdragon 6 Gen 1-processor.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe toestellen aangekondigd worden. Eerder verscheen een foto van een nieuwe Nord-smartphone. Die foto zie je hierboven. Onbekend is of dit ook het nieuwe toestel is.