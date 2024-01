‘OnePlus komt volgende maand met Wear OS-smartwatch’

Als de geruchten kloppen, dan komt OnePlus volgende maand met een nieuwe aankondiging. De fabrikant presenteert dan de nieuwe smartwatch met Wear OS. Het is de eerste smartwatch met het besturingssysteem van Google, van de fabrikant.

Eerste Wear OS watch van OnePlus

De eerste smartwatch van OnePlus, de OnePlus Watch, was niet bepaald een succes. Die kunnen we maar beter snel vergeten. Gelukkig heeft de fabrikant nog meer voor ons in petto. De fabrikant werkt namelijk aan een smartwatch met Wear OS. Dit bericht kwam al eerder voorbij, maar nu komen we meer te weten over het horloge. OnePlus zou vermoedelijk volgende maand, tijdens het Mobile World Congress, de nieuwe smartwatch willen presenteren.

Volgens geruchten krijgt het horloge een 1,43 inch AMOLED-scherm, een Snapdragon W5 Gen 1-chipset van Qualcomm en komt het dus met Wear OS. Hiermee kan bijvoorbeeld de Galaxy Watch 6 concurrentie verwachten. Het apparaat krijgt de naam OnePlus Watch 2.