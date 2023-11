OnePlus Watch 2 duikt op: komt met Wear OS 4

Het hoge woord is eruit; OnePlus werkt aan een smartwatch met Wear OS 4. Hiermee krijgt Samsung een serieuze concurrent. We zien nu ook beelden van de OnePlus Watch 2.

OnePlus Watch 2

OnePlus timmert flink aan de weg. De fabrikant komt volgend jaar met de OnePlus 12, maar in de tussentijd komt het ene na het andere nieuwe product op de markt. Zo zagen we begin dit jaar de OnePlus Pad, de eerste tablet van het merk, en heeft OnePlus dit jaar ook de OnePlus Open aangekondigd. Dit is de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf. Nu zijn de zinnen gezet op de eerste smartwatch met Wear OS van het bedrijf.

Dankzij een nieuw lek krijgen we alles te weten over de OnePlus Watch 2. De smartwatch volgt de eerste OnePlus Watch op, die voorzien was van een eigen besturingssysteem. In onze review hadden we best wat kritiek op het horloge. Het nieuwe model krijgt Wear OS, waarmee het een serieuze concurrent moet worden voor de Pixel Watch 2 en natuurlijk de Galaxy Watch 6 van Samsung.

Het nieuwe model zal voorzien worden van een 1,43 inch AMOLED-scherm. We verwachten een Snapdragon W5 Gen 1-chipset, waarmee hij helemaal bij de tijd is. Verdere informatie ontbreekt nog, behalve dat het zou gaan om een smartwatch met Wear OS 4, dat de nieuwste versie is. Wanneer we de smartwatch gaan zien is niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dit samen met de presentatie van de OnePlus 12. In China zal deze in december aangekondigd worden.