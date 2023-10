OnePlus 12 in volle glorie: krijgt enorm scherm

Bijna dagelijks komen berichten binnen over de OnePlus 12. Nu zien we opnieuw het toestel, maar dan zonder case. Verder komen we te weten dat het toestel een enorm scherm krijgt.

OnePlus 12 in beeld

De nieuwe smartphone van OnePlus, welke de naam OnePlus 12 krijgt, is al meermaals in het nieuws geweest. Gisteren nog, toen we het toestel goed te zien kregen. Echter zat om het design van de telefoon nog een vierkante case.

Op internet gaan nu foto’s rond van het nieuwe toestel, waarbij de smartphone zien zonder case. Duidelijk is dat OnePlus de schermgrootte in vergelijking met de huidige OnePlus 11 flink heeft opgeschroefd. Niet alleen dat is veranderd, de smartphonefabrikant heeft het scherm ook van andere verbeteringen voorzien.

Het gaat bij de OnePlus 12 om een 6,82 inch 2K BOE X1 OLED-scherm. Dit is een groter dan het 6,67 inch scherm van de OnePlus 11. Daarbij is niet alleen het scherm gegroeid, het is ook een stuk feller. Het scherm moet een maximale helderheid bieden van tenminste 2600 nits. Ter vergelijking; bij de Galaxy S23 vind je een scherm dat een piekhelderheid aan kan van 1750 nits.

De aankondiging van de nieuwe OnePlus 12 is vermoedelijk later dit jaar in China, waarna we hem begin volgend jaar in Europa gaan terugzien.