OnePlus 12 krijgt grote update met januari-patch en verbeteringen

Een nieuwe update staat klaar voor de OnePlus 12. De smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met verbeteringen en een nieuwe security-patch. Onder andere is er een functie die je snel foto’s en bestanden uit laat wisselen met iOS-apparaten, zoals de iPhone.

Update voor OnePlus 12

De OnePlus 12 wordt bijgewerkt met een nieuwe update. De telefoon werd eerder al bijgewerkt naar Android 15, en krijgt nu verschillende verbeteringen aangeboden. Om precies te zijn heeft de update versienummer CPH2581_15.0.0.503 en is deze circa 6,24GB groot voor het toestel. We zien onder andere verschillende verbeteringen en een nieuwe beveiligingsupdate. Dit is de januari-update.

Tevens belooft OnePlus een nieuwe functie genaamd Touch to Share. Met deze functie kun je met een druk op de knop, na installatie, bestanden en foto’s uitwisselen met een iPhone of ander iOS-apparaat. We zien ook verbeteringen voor het systeem en de verbindingen van bijvoorbeeld Bluetooth. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Het kan even duren totdat alle OnePlus 12-gebruikers de nieuwe update krijgen.