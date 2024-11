OnePlus 12: update naar Android 15 beschikbaar voor iedereen

OnePlus rolt voor de OnePlus 12 een grootse update uit. Het is de update naar de nieuwe Android-versie. De OnePlus 12 krijgt vanaf nu de update aangeboden naar Android 15. Daarmee is OnePlus er razendsnel bij! De update brengt ook direct OxygenOS 15.

Android 15 voor OnePlus 12

De OnePlus 12 is de eerste niet-Pixel toestellen die de update krijgt naar Android 15. De fabrikant heeft de update officieel vrijgegeven, nadat zo’n twee weken geleden nog de Open Beta uitgebracht werd. Ervoor heeft OnePlus al wel getest met gesloten bèta’s en nu is de update stabiel genoeg bevonden, waardoor deze voor iedereen verspreid wordt. OnePlus laat weten dat de update naar Android 15 (met OxygenOS 15) wereldwijd wordt uitgerold, inclusief dus Europa en ook in Nederland en België.

In een eerdere aankondiging van OxygenOS 15 kwamen te weten welke nieuwe features en verbeteringen er klaarstaan voor de high-end smartphone. En dat zijn er een hoop. OnePlus heeft gewerkt aan nieuwe functies voor de camera, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan fotobewerking middels AI. Vage foto’s kunnen weer scherp gemaakt worden. Verder krijgt OxygenOS ook de ondersteuning voor Circle to Search, Intelligent Search en zijn er nog veel meer (AI) tools die je in het eerder gelinkte artikel terug kunt vinden.

Bezitters van de OnePlus 12 krijgen vanaf nu de update aangeboden op hun toestel. In het menu met instellingen kun je eventueel ook handmatig controleren of je de update kunt binnenhalen.