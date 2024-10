OnePlus kondigt OxygenOS 15 aan: dit is er nieuw (screenshots)

OnePlus heeft zojuist haar nieuwe skin aangekondigd, welke over Android 15 komt te liggen. We maken kennis met OxygenOS 15. Er is gewerkt aan nieuwe opties en nieuwe gestures. Dit is er nieuw aan OxygenOS 15.

OxygenOS 15 aangekondigd

OnePlus heeft de nieuwe skin voor over Android 15 aangekondigd. Vandaag is het zover dat de fabrikant het nieuwe OxygenOS 15 presenteert. Eerder zagen we al signalen over One UI 7 van Samsung en ColorOS 15 van Oppo. Nu dus de softwareskin voor over Android 15.

Nieuwe functies bevinden zich in OxygenOS 14 vooral op het gebied van AI. Zo presenteert OnePlus verschillende fotobewerkingstools die je kunt gebruiken. De meeste functies draaien daarbij in de cloud en dus niet op het toestel. Met AI Detail Boost kun je meer details toevoegen aan je foto, met AI Unblur kunnen vervaagde foto’s toch weer scherp gemaakt worden en met de Reflection Eraser kun je vervelende reflecties in je foto uitgummen.

Waar Samsung de Galaxy S24-serie presenteerde met Circle to Search, is deze functie ook op steeds meer toestellen te vinden. OxygenOS 15 krijgt ook deze functie. Even de navigatiebalk of de homeknop ingedrukt houden en het scherm toont een animatie. Vervolgens teken je een cirkel om datgene waarover je meer wilt weten. Dit kan met alles zijn wat er op het scherm te vinden is, en dus ook vanuit de camera-app. Verder is er Intelligent Search, waarmee je op woorden kunt zoeken in bijvoorbeeld je instellingen, bestanden en notities.

Met Pass Scan kun je bijvoorbeeld snel je boardingpass voor je vlucht scannen, welke vervolgens direct kunt plaatsen in je Google Wallet. De notitie-app wordt uitgebreid met AI Notes, waarbij notities automatisch georganiseerd kunnen worden en belangrijke punten gehighlight kunnen worden. OnePlus laat je notities ook makkelijker te lezen. Verder biedt de Sidebar de AI toolbox, waarmee je direct toegang hebt tot je conversaties, en waar de toolbox ook antwoorden kan voorschotelen.

De AI-tool van Google, Gemini, is ook beschikbaar. Deze slimme assistent is geïntegreerd en helpt je met vragen en dergelijke. Dit is te vergelijken met ChatGPT.

Interface

OxygenOS 15 beschikt verder over wat vernieuwingen in de interface. Daarbij moeten icoontjes en widgets een meer gelijke stijl uitstralen. Verder kun je ervoor kiezen om het notificatievenster los van het overzicht met losse instellingen los van elkaar naar beneden te vegen. Zo krijg je een ander scherm te zien als je vanuit de linker- of juist rechterbovenhoek naar beneden veegt.

OnePlus voegt ook verbeteringen toe in de rest. Zo zien we OneTake, waarbij er een vloeiende weergave verschijnt van het Always On Display naar het vergrendelscherm en vervolgens naar het homescherm. Gebruikers kunnen hierbij instellingen aanpassen. Een andere opvallende functie is de mogelijkheid om snel bestanden met een iPhone uit te wisselen. iOS-apparaten kunnen hiervoor de O+Connect app downloaden. Open Canvas laat je beter multitasken en ook op het gebied van beveiliging zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd.

OxygenOS 15 is nu aangekondigd, maar wanneer de eerste telefoon de update krijgt, is nog niet bekend. Wel zal de OnePlus 12 de update op 30 oktober krijgen voor degenen die met de Open Beta aan de slag willen gaan. De definitieve versie zal dus later komen. Sowieso verwachten we Android 15 met OxygenOS 15 op de nieuwe OnePlus 13. Een lanceringsdatum voor Europa is nog niet bekend.