‘OnePlus leent veel Apple-functies voor OxygenOS 15’

Bij een nieuwe versie-update van Android, hoort ook een nieuwe skin van de fabrikant. Dat geldt ook voor OnePlus. Nu is er nieuws opgedoken over Android 15 met de bijbehorende OxygenOS 15 skin. Er lijkt hierbij gekeken te zijn naar Apple met de iOS software.

Lijkt OxygenOS op iOS?

We moeten nog steeds wachten op de definitieve versie van Android 15. Fabrikanten zijn op de achtergrond bezig met het optimaliseren van hun skins voor de nieuwe Android-versie.

Samsung doet dit bijvoorbeeld met One UI 7, en daarover hebben we al het nodige gehoord, zoals een overzicht vol nieuwe functies. Zaken die we kennen van Apple, zoals het Dynamic Island en Live Activities, lijken hun weg te vinden naar de Galaxy-modellen. Tevens zou het merk werken aan twee gesplitste panelen voor de notificaties en snelle instellingen.

Het Dynamic Island op de iPhone 15 Pro Max

OnePlus lijkt ook te werken aan een nieuwe OxygenOS 15 update, welke over Android 15 komt te liggen. Als de geruchten kloppen, dan zien we hier verschillende elementen uit Apple’s iOS in terug. Dit zijn functies die we kennen van de Apple iPhone, zoals bij de iPhone 15 Pro Max. Maar welke nieuwe functies leent OnePlus van Apple?

Net als bij de iPhone veeg je in OxygenOS in de linkerbovenhoek naar beneden voor de notificaties, en vanuit de rechterbovenhoek naar beneden voor de snelle instellingen. Gebruikers kunnen het Quick Settings-paneel indelen en opnieuw ordenen naar eigen wens. OnePlus zal wel een optie inbouwen waarmee de oude interface nog gebruikt kan worden, zo schrijft smartprix.

OnePlus zal verder een functie toevoegen die doet denken aan de volumeregelaar van Apple. Verder lijkt ook gekeken te zijn naar de Dynamic Island-meldingen uit iOS. Deze zit boven de selfie-camera en geeft meldingen op een eigen manier weer. Verder is er ondersteuning voor Live Photos, waarbij je een korte videoclip kunt maken bij je foto’s. OnePlus voorziet OxygenOS 15 verder van personaliseringsopties voor het vergrendelscherm. Je kunt bijvoorbeeld het diepte-effect gebruiken en kiezen uit vele stijlen voor het lockscreen. Hierbij kun je ook de grootte, positie, kleur en het lettertype van de klok aanpassen.

Volgens de informatie komt de eerste bèta van OxygenOS 15 eind september-begin oktober. Foto’s en screenshots van de nieuwe skin zijn nog niet verschenen.

