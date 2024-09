‘OnePlus komt in oktober met nieuwe high-end’

Een nieuwe high-end smartphone is onderweg van OnePlus. Vermoedelijk zien we volgende maand de nieuwe OnePlus 13. Er is ook nieuws over de processor.

Komt de OnePlus 13 volgende maand?

Het lijkt erop dat OnePlus volgende maand de nieuwe high-end smartphone aankondigt. De fabrikant zal dan de nieuwe OnePlus 13 presenteren. Zoals we van het Chinese merk gewend zijn, zal het bedrijf zich als eerst richten op het eigen land. De OnePlus 13 zal het huidige vlaggenschip, de OnePlus 12 op gaan volgen. In onze OnePlus 12 review waren we eerder dit jaar al erg enthousiast.

OnePlus zal de nieuwe OnePlus 13 voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 4 chipset, welke eveneens volgende maand aangekondigd zal worden door Qualcomm. De processor zullen we later ook in andere toestellen terug gaan zien van verschillende merken.

In ons land moeten we waarschijnlijk wat langer wachten op de OnePlus 13. Doorgaans presenteert het merk haar nieuwe high-end pas aan het begin van het nieuwe jaar voor Europa.