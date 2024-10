Oppo’s ColorOS 15 gepresenteerd: regelrechte kopie van Apple

Apple krijgt regelmaat het verwijt dat het alles afkijkt van Android. Nu heeft Oppo de update naar ColorOS 15 aangekondigd. En die update heeft wel heel veel weg van Apple iOS.

ColorOS 15 doet bekend aan

Ben je bekend met de Apple iPhone? Grote kans dat je je dan helemaal thuisvoelt met de nieuwe skin van Oppo. De fabrikant heeft de nieuwe ColorOS 15 skin aangekondigd. Deze zullen we als eerste terug zien op de nieuwe Oppo Find X8-serie. Hierover hebben we donderdag nog geschreven; toen foto’s van de nieuwe telefoon opdoken.

De nieuwe ColorOS 15 skin kenmerkt zich door nieuwe icoontjes, dynamische lichteffecten, nieuwe schaduwelementen en verschillende andere animaties en dingen. Oppo belooft dat de nieuwe skin ook een stuk sneller is geworden.

Wat we verder terugzien uit Apple’s iOS is de speelsheid van de wallappers in het vergrendelscherm, samen met de klokstijl. Oppo scheidt de notificatiebalk van de snelle instellingen, die je met verschillende veerbewegingen tevoorschijn kunt halen.

In ColorOS 15 kunnen gebruikers op elk scherm een cirkel tekenen en zoeken middels een assistent. Dit is overigens wel wat anders dan Circle to Search. Tevens is er een XiaoBu assistent. Er zijn verschillende AI-tools om zaken in foto’s te verwijderen; denk aan ongewenste objecten, reflecties en andere zaken. Verder kan de notitie-app notities samenvatten en kunnen documenten ingescand en direct vertaald worden.

Als eerst wordt de update aangekondigd voor de Chinese markt. Onderstaande foto geeft aan welke toestellen de update kunnen verwachten, waarbij er tevens een uitrolschema bij zit voor de Chinese markt. Europese data zijn nog niet bekend.