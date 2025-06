Fairphone 4 krijgt update naar Android 15 en slaat versie over

Een nieuwe Android-versie wordt uitgerold naar de Fairphone 4. De smartphone uit 2021 slaat Android 14 over. De telefoon wordt direct vanaf Android 13 naar Android 15 geüpdatet. Het updaten van de smartphone verloopt nogal rommelig.

Fairphone 4 krijgt Android 15

De update naar Android 15 komt uit voor de Fairphone 4. Dat is opvallend, omdat gebruikers van het toestel al lange tijd wachten op de update naar Android 14. De telefoon draait namelijk nog op Android 13. Hoewel door de Nederlandse fabrikant werd gezegd dat de Fairphone 4 begin dit jaar de update naar Android 14 zou krijgen, bleef het vrij stil. Nu heeft de fabrikant van zich laten horen in een bericht.

Fairphone geeft aan dat er geen update naar Android 14 meer komt. In plaats daarvan wordt er gefocust op de update naar Android 15. Helaas blijft het onduidelijk wanneer deze Android-versie zal verschijnen; want hierover geeft het merk geen verdere informatie. Dit zou volgens het merk komen doordat het proces van ontwikkeling complex is. Wel belooft het merk beter te communiceren over de voortgang.