Fairphone brengt Android 14 update naar Fairphone 5

De update naar Android 14 wordt nu ook uitgerold voor de Fairphone 5. De smartphone van het Nederlandse merk krijgt de update, samen met nog wat verbeteringen.

Fairphone 5 krijgt Android 14

De Fairphone 5 is de eerste smartphone van de Nederlandse fabrikant die bijgewerkt wordt naar Android 14. Fairphone laat weten dat de Fairphone 5 vanaf vandaag bijgewerkt wordt naar Android 15, waarbij de update in de komende weken alle gebruikers zal bereiken. Het kan dus even duren voordat hij bij iedereen binnen komt rollen.

Samen met de Android 14-update wordt ook beveiligingsupdate juli meegeleverd, de nieuwste patch voor Android. De telefoon kwam met Android 13 op de markt. In totaal belooft Fairphone acht jaar beveiligingsupdates en (minstens) vijf Android-upgrades. Met Android 14 krijgen gebruikers meer opties voor het regelen van het volume tussen beltoon en media, en heeft Fairphone ook het minimale volume verlaagd; zodat gebruikers meer opties kunnen kiezen voor de hoogte van de beltoon.

Alle nieuwe Android 14 functies vind je terug in dit artikel. Als de update voor je Fairphone 5 beschikbaar is, krijg je daar een melding van op je toestel. Paul heeft hem inmiddels al binnen. Volgens het merk moet later dit jaar de update ook voor de Fairphone 4 uitkomen, maar wanneer wordt niet genoemd.