Android 14 nu officieel voor iedereen: dit is er nieuw

Eindelijk is het zover, na vele testversies en bètaprogramma’s heeft Google Android 14 vrijgegeven. Hiermee kan het startschot gegeven worden voor de uitrol van de nieuwe Android-versie.

Android 14 beschikbaar

Google heeft tijdens het Made by Google event definitief Android 14 aangekondigd. Tijdens het eerdere event in maart heeft Google voor het eerst de testversie vrijgegeven. Nu een ruim half jaar later is het tijd om Android 14 definitief beschikbaar te stellen voor de verschillende toestellen en modellen. Als eerst zijn de Pixel-toestellen aan de beurt. De nieuwe Pixel 8-modellen worden direct met Android 14 geleverd. De update wordt vanaf nu uitgerold voor onderstaande modellen;

Verschillende fabrikanten zullen binnenkort volgen. Zo hebben bijvoorbeeld OnePlus en Samsung al bètaprogramma’s lopen voor verschillende toestellen, waarmee de nieuwe Android-versie getest wordt. Fabrikanten brengen daarbij ook een nieuwe skin uit, die over Android 14 gelegd wordt. Bij Samsung is dit One UI 6 en bij OnePlus zagen we het nieuwe OxygenOS 14.

Nieuw in Android 14

Maar wat is er precies allemaal nieuw in Android 14? Het zijn vooral vele kleinere aanpassingen en verbeteringen. Voor Pixel-modellen zien we ook meerdere nieuwe functies, en het is nog maar de vraag in hoeverre deze toegepast worden in de verschillende skins van fabrikanten. Zo dook in Android 14 QPR1 Bèta de metro-klok op.

In Android 14 kun je bij het koppelen van de telefoon aan de computer nu kiezen om de telefoon te gebruiken als webcam.

Beveiliging

Google heeft met Android 14 voornamelijk gewerkt aan de beveiliging, stabiliteit en snelheid van het platform. Op het gebied van beveiliging is het niet langer meer mogelijk om oude apps te installeren. Apps die gebouwd zijn voor Android 5.1 Lollipop en lager, worden geblokkeerd onder Android 14. Wel zal een app blijven werken onder Android 14, als je deze ook al had geïnstalleerd onder Android 13.

Verder worden gebruikers aangespoord op het gebruiken van een pincode van zes cijfers, in plaats van vier. Tevens zijn er verschillende toegankelijkheidsfuncties zoals het vergroten van de lettergrootte en om middels pinch-to-zoom bijvoorbeeld de lettergrootte van een widget te vergroten. Ook kun je snel de lettergrootte aanpassen.

Ook zijn er verbeteringen in de API’s, waarbij verschillende optimalisaties moeten zorgen voor een betere accuduur. Bij het uithoudingsvermogen laat Android 14 overigens gewoon weer de schermtijd zien. Die was bij Pixel-toestellen verdwenen. Er is ook een nieuwe batterij-animatie, welke eerder al opdook in Beta 3.



Verder is in Android 14 de personalisatie verbeterd, waarbij je verschillende aanpassingen kunt doen in het Material You-ontwerp, bij het kiezen van een achtergrond en de stijl. Google zegt hierover het volgende;

“De bijgewerkte aanpassingskiezer van Android 14 maakt het eenvoudiger om tussen achtergronden te schakelen en bij te werken wat u in één oogopslag wilt zien. Je kunt nu aangepaste snelkoppelingen voor het vergrendelscherm instellen, zoals QR-lezer of de Google Home-app, zodat je snel en met één tik toegang hebt tot je meest gebruikte direct vanaf je Android-vergrendelscherm.”

Ook kun je voortaan afzonderlijk het volume van het notificatiegeluid en de beltoon van elkaar regelen. Het is ook mogelijk om de flitser van je telefoon te laten knipperen als er een notificatie binnenkomt.

Android 14 zal binnenkort verspreid worden voor de eerste toestellen. DroidApp heeft een handig Android 14 Update Overzicht, waarin je precies kunt zien welke toestellen de update, wanneer zullen krijgen.